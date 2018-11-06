Burak Yılmaz'ın Galatasaray Formalı Fotoğrafını Beğenmesi, Sarı-Kırmızılı Taraftarları Heyecanlandırdı
Trabzonspor'da golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını beğenmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken tribünlere ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a karşı gösterdiği tepki maçın önüne geçmişti.
Burak Yılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir beğenide bulundu. 33 yaşındaki futbolcu Galatasaray formalı fotoğrafını beğendi. Bu durum golcü sıkıntısı çeken sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu.
YORUMLAR (49)
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dön evine burak gel artıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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Buradaki yorumları okudum gelmiyorum. Yeter beaCevap Yaz Yayından Kaldır
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yollayın su tıpsızı yaaa ts yakısmıyor gs dha cok yakısırr davarrr. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAH AŞKINA SAKIN GELME BURAKCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Sakin gs den uzak dursun sokaga atilacak paramiz yokCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır