Burak Yılmaz'ın Galatasaray Formalı Fotoğrafını Beğenmesi, Sarı-Kırmızılı Taraftarları Heyecanlandırdı

Trabzonspor'da golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını beğenmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken tribünlere ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a karşı gösterdiği tepki maçın önüne geçmişti.

Burak Yılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir beğenide bulundu. 33 yaşındaki futbolcu Galatasaray formalı fotoğrafını beğendi. Bu durum golcü sıkıntısı çeken sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu.

(Yeni Şafak)

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