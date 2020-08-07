Bünyan MYO 130 yeni öğrenci alacak
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Bünyan MYO 130 yeni öğrenci alacak

Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu bu yıl 130 yeni öğrenci alacak.

Bünyan MYO 130 yeni öğrenci alacak
07.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:20

Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu bu yıl 130 yeni öğrenci alacak.

Geçen yıl eğitime başlanan Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu bu yıl 3 programda toplamda 130 yeni öğrenci alacak. Özel Güvenlik ve Koruma 50, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programına 50 ve bu yıl ilk defa öğrenci alınacak olan Posta Hizmetleri programına 30 öğrenci alacak. Tercih yapacak öğrencilere seslenen ve öğrencilerden Bünyan Meslek Yüksekokulu'nu tercih etmekte tereddüt etmemelerini isteyen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Bünyan olarak uzun yıllar bu okulun hayalini kurduk. Bu nedenle tercih dönemlerinde bizlerde öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Gençlerimiz ve aileleri gönül rahatlığı ile Bünyan Meslek Yüksekokulu'nu tercih edebilirler. Hem belediye olarak hem de Bünyan halkı olarak gelen öğrenciler bizlerin en kıymetli misafiridir. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili gençlerimizin hiç bir konuda zorluk çekmemesi için seferber olmuş durumdayız. Bünyan Meslek Yüksekokulu kaliteli, vizyoner ve özveriyle çalışan bir kadroya sahip. Kendilerine ve öğrencilerimize her konuda elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Başkan Altun, özellikle ilçe dışından gelecek öğrenci ve velilerin her konuda kapılarını çalabileceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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