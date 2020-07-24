Bünyan Devlet Hastanesi'nin inşaatı sürüyor Bünyan ilçesine yapılan 75 yataklı hastanenin inşaatı devam ediyor.

Bünyan ilçesine yapılan 75 yataklı hastanenin inşaatı devam ediyor.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sağlık sektörünün kalite ve işlevinin öneminin bir kez daha gündeme geldiğini belirtti.

Yeni hastanenin ilçeye ticaret ve istihdam alanlarında da kazanımlar sağlayacağını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Büyük oranda tamamlanan yeni hastanemizin inşaatında çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldık. İlçemiz için önemli bir hizmet olan hastanemiz son sistem teknoloji ile donatılacak. Artırılabilir olmakla birlikte 75 yatak kapasitesi bulunuyor. Tüm bölümlerde hasta kabul edilecek. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA