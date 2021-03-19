Bulgaristan'da Rusya lehine casusluk suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı
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Bulgaristan'da Rusya lehine casusluk suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı

19.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:25
Bulgaristan'da Rusya lehine casusluk suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen operasyonla Rusya lehine casusluk yapmakla suçlanan 6 Bulgar gözaltına alındı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen operasyonla Rusya lehine casusluk yapmakla suçlanan 6 Bulgar gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, düzenlediği basın toplantısında, örgüt üyesi olduğu belirtilen 6 Bulgaristan vatandaşının Rusya için casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi. Söz konusu operasyonun, "Bulgaristan'ın yeni tarihinde bir ilk olduğunu" belirten Geşev, "İstihbaratımızla gurur duymamız gerek. Komünistlerin darbe ile iktidara geldiği 1944'ten bu yana böyle bir başarı elde etmiş değiliz. İstihbaratımız onur kaynağıdır." dedi.

Geşev, Sofya'nın tüm giriş-çıkışlarında yapılan denetimler sonucu yakalanan kişiler arasında Savunma Bakanlığı, askeri istihbarat ve başka devlet kurumlarında görevli asker ve bürokratların bulunduğunu kaydetti. Başsavcı Geşev, "Biz Bulgaristan'ın düşmanı değil, vatanseveriyiz. Ülkemizi bozuk paralara satmayız. Hiçbir devletten nefret etmeden vatanımızı severiz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcüsü Siyika Mileva da operasyonla yakalanan örgütün başındaki kişinin eski üst düzey askeri istihbarat yetkilisi olduğunu ve Moskova'da eğitim gördüğünü aktardı. Mileva, Savunma Bakanlığında gizli bilgilere erişimi olan personelle irtibat kurduğu belirtilen bu kişinin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğindeki diplomatlarla özel temaslarını belgeleyen görüntü ve ses kayıtlarının bulunduğunu söyledi.

Toplantıda, örgütün yakalanan diğer üyelerinin de Rus diplomatlardan zarf içinde para aldıklarına ilişkin belgelerin olduğu, konuyla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Bulgaristan bugüne kadar 6 Rus diplomatı casusluk suçlamasıyla "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı etmişti.

Aralık 2020'de Rusya'nın Sofya Askeri Ataşesi Vasiliyi Sazanoviç sınır dışı edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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