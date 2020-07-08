Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 6 bin 102'ye yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 254 kişi yaşamını yitirdi.
08.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:54
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 254 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 6 bin 102'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 254 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 6 bin 102'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 3 bin 37 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA