Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 6 bin 102'ye yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 254 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 254 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 6 bin 102'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 254 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 6 bin 102'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 3 bin 37 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA