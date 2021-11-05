Bülent Korkmaz: "İyi oynamadığımız için kazanamadık" - Haberler Spor
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Bülent Korkmaz: "İyi oynamadığımız için kazanamadık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bülent Korkmaz:

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Biz iyi oynamadık, oynamadığımız için de kazanamadık" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Biz iyi oynamadık, oynamadığımız için de kazanamadık" dedi.

Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyetin ardından konuşan Teknik Direktör Bülent Korkmaz "Rizespor'u tebrik ediyorum. Hak ettiği bir galibiyeti aldı. Biz iyi oynamadık, oynamadığımız için de kazanamadık. Eksikleri bahane olarak saymıyorum. Sonuçta eksik olan oyuncuların yerini başka oyuncularla doldurabiliyoruz" dedi. - RİZE

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