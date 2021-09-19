Bulanık'ta "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Çavuş Necdet Koç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, kurum amirleri, gaziler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.