Vatandaşlar 24 Ocak Pazartesi günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 24 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 24 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 24 Ocak Pazartesi korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

24 Ocak KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

24 Ocak Pazartesi günü korona tablosu henüz açıklanmadı.

23 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI

392.281

VAKA SAYISI

65.503

VEFAT SAYISI

185

İYİLEŞEN SAYISI

75.422

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