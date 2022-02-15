Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022? Emekli maaşları ne kadar? Bu sene emekli olsam ne kadar maaş alırım? Ne zaman emekli olabilirim?

Ne zaman emekli olabilirim? Emekli maaşları bu sene de çalışan/çalışmayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım sorusu her çalışanın emeklilikte belirli kriterleri sağladıktan sonra sorgulamaya başladığı soruların başında gelmektedir. Peki, Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022? Emekli maaşları ne kadar? Bu yıl emekli olsam ne kadar maaş alırım? Ne zaman emekli olabilirim?Bu sene emekli olsam ne kadar maaş alırım? sorularının yanıtını nasıl öğrenebilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK aylık hesaplama işlemleri internet üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Uzunca bir süre aktif olarak SGK'ya bağlı olarak çalışan vatandaşlar aylık hesaplama isteyebilirler. Daha önceleri emekli maaşı hesaplama SGK işlemleri o kadar kolay değildi ve uzunca bir zahmet sonrası öğrenebiliyorlardı. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte artık SGK maaş hesaplama işlemini bir tık ile öğrenebiliyorlar. SGK emekli maaşı sorgulama için:

Bu linke tıklayarak " https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ " SGK'nın sitesine giriş yapın, TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi yerler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra sorgulama yazan yere tıklayarak emekli aylık hesaplama yapmış olursunuz.

4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

Aktif çalışma hayatına veda eden veya veda etmeye çalışan vatandaşlar, hangi gruba ait olduklarını ve ne kadar emekli maaş alacaklarını hesaplamak istiyorlar. Kaç lira emekli maaşı alırım bunun hesaplanması için emeklilik şartını tamamlamanız gerekir. Emekli sandığı emekli maaşı hesaplama yönteminde de bu şart geçerlidir. 4/A Hizmet dökümü diye bilinen bu sistem, eski sistemde, SSK' ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/A olan bu grup daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile beraberinde SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan gruba 4A denilmektedir. 4A emekli maaş hesaplamak için e-devlet şifresi almak gerekiyor. PTT'ye gidip 2 TL karşılığında e-devlet şifrenizi alabilirsiniz. İnternetten E-devlet sistemine girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra arama çubuğuna Sosyal Güvenlik Kurumu 4A emeklilik kaydı yazan yere tıklayarak emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama gibi işlemleri öğrenebilirsiniz.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU 2020

Emekli maaşım ne kadar, öğrenmek istiyorum diyorsanız bu adımları uygulayabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu, emekli aylık bilgisi limitini göstermektedir. İşte adım adım 2020 SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri:

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yapın

adresine giriş yapın TC Kimlik Numarası bilginizi girin

SSK Sicil Numarası bilginizi girin

Baba Adınızı yazın

Nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili yazın

Doğum Tarihinizi girin

Son olarak sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılacaktır. Eğer prim günü sayınız 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi göstermeyecektir. Bu şekilde emekli maaşı hesaplama formülü karşımıza çıkmaktadır.

SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM ROBOTU 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu bir diğer hizmet ise "Ne zaman emekli olurum" robotu. Bu uygulama sayesinde detaylı bir şekilde emeklilik ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte adım adım SGK emekli yaşı, emekli aylığı öğrenme uygulaması

Cinsiyetiniz

Doğum Tarihiniz

Hizmete Başlama Tarihiniz alanlarını doldurun.

Malüliyetiniz Var mı, Erken Yaşlanma Var mı? Kısımlarını Evet ya da Hayır olarak seçin.

SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

Fiili Gün Sayınız

Yurtdışı Gün Sayınız

3600 Günün Doldurulduğu Tarih

Gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız. Karşınıza emekli olma şartına dair bilgileriniz çıkacaktır. Artık siz de emekli olma şartını ve emekli olma yaşını öğrenmiş olacaksınız.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 25.48 ZAM

Emekli zammı da 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonuna göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocakta yüzde 25.48 oranında artacak.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI YÜZDE 30,5'E ÇIKTI

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

Erdoğan, eşi çalışmayan memurun aile yardımının 521 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımının 115 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımının da 57 liraya çıkartılacağını açıkladı.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

SSK (2000 öncesi)2624 liradan 3293 liraya yükseldi.

SSK (2000 sonrası)1627 liradan 2500 liraya yükseldi.

Bağ-Kur (esnaf)1912 liradan 2500 liraya yükseldi.

Bağ-Kur (tarım)1802 liradan 2500 liraya yükseldi.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

Memur maaşlarındaki yüzde 30,5'lik artış emekli memur aylıklarına da yansıması ile en düşük emekli memur aylığı 3 bin 276 liradan 4 bin 275 liraya yükselecek. İşte diğer memur emeklilerinin maaşları:

Müsteşar (1/1) 11806 liradan 15394 liraya yükseldi.

Genel müdür (1/1) 10435 liradan 13608 liraya yükseldi.

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 liradan 5222 liraya yükseldi.

Memur (Lisans - 1/4) 3918 liradan 5109 liraya yükseldi.

Öğretmen (1/4) 4029 liradan 5254 liraya yükseldi.

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 liradan 8919 liraya yükseldi.

Başkomiser (1/4) 4167 liradan 5434 liraya yükseldi.

Polis memuru (8/1) 4167 liradan 5434 liraya yükseldi.

Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 liradan 5107 liraya yükseldi.

Mühendis (1/4) 4913 liradan 6407 liraya yükseldi.

Teknisyen (Lise -1/4) 3419 liradan 4459 liraya yükseldi.

Profesör (1/4) 9346 liradan 12187 liraya yükseldi.

İmam-hatip 4029 liradan 5254 liraya yükseldi.

Avukat (1/4) 4029 liradan 5254 liraya yükseldi.

En düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4272 liraya yükseldi.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak.

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