9 Haziran 2025 Pazartesi günü, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında bankaların çalışma durumu geldi. Özellikle resmi tatillerde bankacılık işlemlerini planlayan kişiler, "9 Haziran Pazartesi bankalar açık mı?" ve "Bugün bankalar hizmet veriyor mu?" gibi sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Bugün bankalar açık mı? 9 Haziran 2025 Pazartesi bankalar çalışıyor mu? İşte, detaylar…

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? (9 HAZİRAN)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği'nin bilgilendirme metinlerine göre, Kurban Bayramı boyunca bankaların tüm şubeleri tatil süresince hizmete ara veriyor. Bu nedenle bayramın son günü olan 9 Haziran'da da bankaların kapalı olduğu resmen duyuruldu.

Bugün bankalar açık mı

Bu sebeple 9 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde tüm banka şubeleri Kurban Bayramı nedeniyle kapalı durumda. EFT gibi bazı işlemler resmi tatil nedeniyle bekletilirken, havale, FAST ve dijital bankacılık hizmetleri aktif olarak kullanılabiliyor. Bankaların şube hizmetleri 10 Haziran Salı günü itibarıyla yeniden başlayacak.