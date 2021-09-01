Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
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Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı

Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir büfede unutulan cüzdan, bir başka müşteri tarafından el çabukluğuyla çalındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir büfede unutulan cüzdan, bir başka müşteri tarafından el çabukluğuyla çalındı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanenin kafeteryasında çalışan Esra T. (24), nöbeti bitiminde çalıştığı yerin yakınında bulunan bir büfeden alışveriş yaptı. Alışverişin sonunda cüzdanını büfede unutan kadın, daha sonra büfeden uzaklaştı. Esra T., daha sonra başka bir yerde alışveriş yapmak isteyince, cüzdanının çantasında olmadığını fark etti. Çalıştığı yeri kontrol eden Esra T., cüzdanını bulamayınca alışveriş yaptığı büfeye gitti. İşletme sahibine durumu anlatan genç kadın, kamera görüntülerini izlemek istedi. İşletme sahibiyle birlikte görüntüleri inceleyen Esra T., kendisinden sonra büfeye gelen bir müşterinin cüzdanı çaldığını gördü. Genç kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, cüzdanı ve cüzdanı çalan şahsı bulabilmek için inceleme başlattı.

"İçinde bin lira değerinde altın yüzüğüm vardı"

Nöbetten çıktığı zaman yakınlardaki bir büfede alışveriş yaptığını anlatan Esra T., "Dalgınlık sebebiyle cüzdanımı çikolataların üzerinde unutmuşum. Ben çıktıktan sonra beyaz tişörtlü bir beyefendi giriyor. Orada kamera kayıtlarından izledik. Çikolatayı alıyor, benim cüzdanımın üzerine koyuyor. Cüzdanımı kapatmıyor aldığı çikolata. Ondan sonra tekrar bir şeyler alıyor, büfe sahibini lafa tutuyor. Ondan sonra sigara paketini cüzdanımın üzerine tutuyor. O sırada oradakileri lafa tutarak cüzdanımı arka cebine atıyor. Alışverişe ihtiyacım olmuştu. O sırada çantama baktım ve cüzdanımın olmadığını fark ettim. Geldim iş yerimi kontrol ettim, ondan sonra mahallemdeki marketleri soruşturdum. Kredi kartımın ekstresine baktığım zaman oradan alışveriş yaptığımı fark ettim. Ondan sonra geldim büfe sahibine sordum, ondan görüntülere bakmasını rica ettim. Kamera kayıtlarından ortaya çıktı. Cüzdanımın içinde kredi kartlarım vardı, 100 lira nakit param vardı, bir de bin lira değerinde altın yüzüğüm vardı" dedi.

Hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi

Öte yandan genç kadının cüzdanının çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Esra T.'nin büfede alışveriş yaptığı ve cüzdanını unuttuğu anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında büfeye gelen bir müşteri cüzdanı fark ediyor. Alışverişini yapan hırsız, daha sonra işletme sahibi ve diğer müşteriyle konuşarak onları oyalıyor. Fırsatını bulduğu anda cüzdanı alan hırsız, cüzdanı arka cebine sokarak büfeden uzaklaşıyor. - KOCAELİ

Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı
Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Büfede unutulan cüzdanı el çabukluğuyla böyle çaldı - Haberler
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