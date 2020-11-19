İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
19.11.2020 06:41 | Son Güncelleme: 19.11.2020 06:57
İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- İstanbul
İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle
07: 45 Kabataş-Kadıköy-Bursa07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO'da iptal edilen seferler şöyle: 07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)09: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı