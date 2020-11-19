İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

19.11.2020 06:41 | Son Güncelleme: 19.11.2020 06:57
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle 

07: 45 Kabataş-Kadıköy-Bursa 

07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle: 07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)09: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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