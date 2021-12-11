Bucaspor 1928 seriyi sürdürmek istiyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3'te 3 yaptıktan sonra geçen haftayı bay takım olarak geçiren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşılaşacak.
TERMAL, YALOVA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3'te 3 yaptıktan sonra geçen haftayı bay takım olarak geçiren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşılaşacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda Sinan Özcan'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Mustafa Seyhan, Konya deplasmanında forma giyemeyecek.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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