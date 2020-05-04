Bucalıların iftar pidesi Kızılay'dan
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Bucalıların iftar pidesi Kızılay'dan

Bucalıların iftar pidesi Kızılay'dan
04.05.2020 08:26 | Son Güncelleme: 04.05.2020 08:29

Türk Kızılayı İzmir Şubesi, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara Buca Göksu Mahallesinde 2500 adet ramazan pidesi ikramında bulundu.

Türk Kızılayı İzmir Şubesi gönüllülerinden oluşan 20 kişilik ekip, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere ramazan pidesi ikramında bulundu. Nüfus olarak Buca'nın en kalabalık mahallesi olan Göksu ve Mustafa Kemal Mahallelerinde 2500 adet iftarlık pidenin dağıtıldığı programda, 20 Kızılay gönüllüsü ramazan ayının ilk günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere umut olmak için canla başla çalıştı.

Bazı vatandaşlar Ramazan pidesi almak için pencerelerinden sepet sarkıtırken, bazı vatandaşlarda aşağı inerek pidelerini aldı. Saatler süren gayretli çalışmalar sonucu Ortalama 2.500 aileye ulaşan Kızılay ekibi hijyen kurallarına ve fiziksel mesafe kurallarına uyarak sistemli, planlı ve başarılı bir şekilde etkinliği sonlandırdı. Ramazan pidesi ulaştırılan vatandaşlar da Türk Kızılay ekiplerine teşekkürlerini ve minnetlerini iletti. Kızılay İzmir şubesinden Kerem Mert salgın başladığından itibaren gayretli bir çalışmayla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi, ekmek, erzak gibi yardımları ulaştırdıklarını ve süreç devam ettiği sürece kapı kapı dolaşarak çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kızılay İzmir şubesinin bu örnek etkinliği Buca'da gerçekleştirmesine vesile olan isim ise Kamuran Temel. Kovid-19 sürecinde Kızılay tarafından İzmir genelinde düzenlenen her yardım etkinliğinde yer alan Buca'nın örnek isimlerinden biri olan Temel, gece gündüz yaptığı çalışmalarla Türk Kızılayı adına önemli bir çaba sarf ediyor. Salgın sürecinde Kozağaç, Göksu, Atatürk mahallesi ile Şirinyer bölgesinde yaşayan bir çok ihtiyaç sahibi aileye ulaşıldı. Kızılay Buca Şube Başkanlığı için adı ön planda olan Kamuran Temel'in yakında bu çalışmalarına resmi görevle devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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