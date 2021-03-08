Bu tesis tamamlandığında kadınlar işletecek
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Bu tesis tamamlandığında kadınlar işletecek

08.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:51
Bu tesis tamamlandığında kadınlar işletecek

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kuruluş çalışmaları devam eden yapılan Modern Sera Tesisini kadınlar işletecek.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kuruluş çalışmaları devam eden yapılan Modern Sera Tesisini kadınlar işletecek.

Osmaneli Belediyesi, bir kalkınma ajansı destekleriyle ilçeye kazandırdığı yöresel ürün üretme tesisleri, mezbaha tesisi, toptancı hali ve hal kompleksiyle tarıma destek oluyorken, bunlara bir yenisi daha ekledi. Osmaneli Belediyesi kurduğu Kadın Girişimciler Kooperatifi, iştirakçi kurumlar ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin destekleri bir kalkınma ajansından finanse edilen Modern Sera Tesisi ile fide üretimi yapacak.

Yapılacak tesis hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Sakarya Nehri kıyısında 11 bin metrekarelik kendi mülkü olan arsasında 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Modern Sera Tesisi için altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını kendi hafriyat ve teknik ekibiyle sürdürüyor. Tamamlandığında ilçemiz tarımı için çok önemli olan fideleri yetiştirerek çiftçimize maliyet açısından büyük destek sağlayacak. Modern Sera Tesisi Kadın Girişimciler Kooperatifi tarafından işletilecek ve kadın istihdamına ve ekonomisine katkı verecek" dedi. - BİLECİK

Bu tesis tamamlandığında kadınlar işletecek
Bu tesis tamamlandığında kadınlar işletecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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