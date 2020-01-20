Bu kadarı da olmaz! Kızının elinden kocasını aldı bir de çocuk yaptı

20.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:24

Lauren Wall, cömnert annesi Julie sayesinde hayallerindeki düğünü yaptığı için çok mutluydu. Annesi düğünün tüm masraflarını karşılamış ve kızına 15 bin sterlin yani yaklaşık 115 bin lira değerinde muhteşem bir düğün hediye etmişti. Adeta bulutların üzerinde gezen Lauren ve çiçeği burnunda kocası Paul, düğün için teşekkür etmek amacıyla bir jest yapmaya karar verdi ve balayına giderken Julie'yi de yanlarında götürdü. Ancak Lauren, annesini balayına davet ederek hayatının hatasını yaptığından habersizdi. İşte akıllara durgunluk veren ve Dallas dizisini aratmayan olayın detayları.

Lauren Wall, Paul White ile tanıştığında henüz 18 yaşındaydı. Çiftin tanışmaları 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelmişti. Lauren için romantik filmleri aratmayan bir başlangıçtı.

Londra'nın güney batısındaki Twickenham'da doğup büyüyen Lauren, mahalledeki bir barda, arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkmıştı. Barda Paul'u gördü ve ondan hemen etkilendi. Paul da Lauren'dan hoşlanmıştı ve genç kızın telefon numarasını istedi. Ertesi gün saatlerce mesajlaştılar ve buluşmaya karar verdiler. Çiftin ilişkisi bu şekilde başlamış oldu.

Lauren sevgilisi Paul ile çok mutluydu. Beş aydır birliktelerdi ve ilişkileri yolunda gidiyordu. Derken Lauren hamile olduğunu öğrendi. Çiftin kızları, 2004 yılının Mart ayında dünyaya geldi. Kısa süre sonra Paul, sevgilisine evlenme teklif etti ve çift Ağustos ayında dünya evine girdi.

İş geliştirme uzmanı olarak çalışan Lauren, düğünlerini dün gibi hatırladığını söylüyor. Genç kadın İngiliz Mirror gazetesine verdiği röportajda, "Henüz aile kurmak için gençtik ve çocuk sahibi olmak gibi bir planımız yoktu. Ancak yine de kızımızın dünyaya gelmesi bizi çok mutlu etmişti. Doğumdan 5 ay sonra hayallerimizdeki düğünü yaptık. Arkadaşlarımız ve ailelerimiz yanımızdaydı. Annem bana hayallerimdeki gelinliği satın almıştı. Paul bana övgüler yağdırıyordu. Masal gibiydi. Her şeyin yolunda gittiğini düşünüyordum. Genç ve saftım, gözümün önünde olanı biteni göremedim. Balayına Devon'a gittik. Orada bir hafta kaldık. Annem ve kocam çok iyi anlaşıyorlardı. Damadın kaynanasıyla bu kadar iyi anlaşması mucize gibiydi. Beraber kahkahalarla gülüyor ve çok iyi zaman geçiriyorlardı. Bu duruma sevinmiştim. Aklıma hiçbir şey getirmedim. Zaten kim annesiyle kocasının aşk yaşayacağını düşünür ki? Hem de kendi balayında! İki ay sonra Paul ile aramız kötüleşmeye ve evliliğimiz çatırdamaya başladı. Kocamı kaybediyor olmak zaten kötüydü. Peki onu öz anneme kaptırmak?" dedi.

Lauren, kocası Paul'un evliliklerinin üçüncü ayına bile gelmeden evi terk ettiğini ve evlilik yüzüğünü çıkardığını anlattı. Bugün 34 yaşında olan genç kadının kulağına bazı dedikodular geliyordu. Dedikoduların sadece "dedikodu" olmadığını ise annesiyle sokakta karşılaştığında öğrenecekti. Lauren, annesi Julie'nin karnının şiş olduğunu fark etti. Ona bunu sorduğunda ise annesi "Karnımda kist var" yanıtını verdi.

2005 yılının Temmuz ayında ise Lauren, hayatının şokunu yaşadı: Boşanma aşamasında olduğu kocası Paul, annesi Julie'nin yanına taşınmıştı ve annesi doğum yapmıştı!

Dünyası başına yıkılan Lauren, annesiyle ilişkisini bitirdi. Ancak kızına yaptıklarından ötürü vicdan azabı duyan Julie, onunla barışmak için elinden geleni yaptı. Kızına bir özür mektubu yazan kadın, onunla ilişkisini düzeltmeye çalıştı.

2009 yılında Julie ve Paul evlendi. "Beni düğünlerine davet ettiler. Nezaketen gittim. Annemle konuşuyorum ama bu onu affettiğim anlamına gelmiyor. Paul ve ben 14 Ağustos 2004'te evlenmiştik. Annem ve Paul 15 Ağustos 2009'da evlendi. Paul benden asla özür dilemedi. Annemin kocası olduğu için konuşmak zorunda kaldığım zamanlarda onunla konuşuyorum ama onun dışında bir yakınlığımız yok.

Aradan 10 geçti. Lauren ikinci kez evlendi ve yeni ilişkisinde çok mutlu ve dördüncü çocuğuna hamile. Annesiyle seyrek de olsa konuşuyor. Ona kırgınlığının ise asla geçmeyeceğini söylüyor.