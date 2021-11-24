Bu akşam maç yok mu? 24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var? - Haberler
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Bu akşam maç yok mu? 24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var?

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Bu akşam maç yok mu? 24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var?

Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2024 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Bugün maç var mı?

Bu akşam maç var mı? 24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve oyuncunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45

Beşiktaş - Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45

Inter - Shakhtar Donetsk

UEFA Şampiyonlar Ligi

22:45

Ross Country - Hibernian

İskoçya Premier Lig

22:45

Bristol City - Stoke

İngiltere Championship

23:00

Atletico Madrid - Milan

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00

Club Brugge - Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00

Liverpool - Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00

Manchester City - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00

Sheriff Tiraspol - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00

Sporting Lisbon - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

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