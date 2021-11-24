Bu akşam maç yok mu? 24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2024 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Bugün maç var mı?
Bu akşam maç var mı? 24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve oyuncunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
20:45
Beşiktaş - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45
Inter - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi
22:45
Ross Country - Hibernian
İskoçya Premier Lig
22:45
Bristol City - Stoke
İngiltere Championship
23:00
Atletico Madrid - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00
Club Brugge - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00
Liverpool - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00
Manchester City - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00
Sheriff Tiraspol - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00
Sporting Lisbon - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
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