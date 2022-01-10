Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 10 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 10 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 10 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı?

Bu akşam maç var mı? 10 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Altınordu - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

/

20:30

Panetolikos - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

/

20:45

Jong Utrecht - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Komorlar - Gabon

CAF Afrika Uluslar Kupasi

/

22:45

Toulouse - Nancy

Fransa Ligue 2

/

22:55

Manchester Utd - Aston Villa

İngiltere FA Cup

/

23:00

Espanyol - Elche

İspanya La Liga

/

23:00

Real Oviedo - Eibar

İspanya La Liga 2

/

23:00

Jong PSV - Almere

Hollanda Eerste Divisie

/

23:15

Gil Vicente - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title