Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 10 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı?
Bu akşam maç var mı? 10 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
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20:00
Altınordu - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
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20:30
Panetolikos - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
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20:45
Jong Utrecht - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
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22:00
Komorlar - Gabon
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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22:45
Toulouse - Nancy
Fransa Ligue 2
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22:55
Manchester Utd - Aston Villa
İngiltere FA Cup
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23:00
Espanyol - Elche
İspanya La Liga
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23:00
Real Oviedo - Eibar
İspanya La Liga 2
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23:00
Jong PSV - Almere
Hollanda Eerste Divisie
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23:15
Gil Vicente - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
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