Btso, Ur-Ge ve Hiser Projeleriyle İhracata Odaklandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü 14 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve HİSER Projesi ile Türkiye'de liderliğini sürdürüyor. Bursa iş dünyasının rekabetçiliğini ve dış ticaret hacmini güçlendirmek için başlatılan UR-GE projeleri kapsamında şimdiye kadar 45 yurt dışı programı düzenlenirken, 30 alım heyeti programına imza atıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2019 yılında UR-GE ve HİSER Projesi sayısını 20'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan katkı sağlamayı hedefleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, UR-GE ve HİSER projeleriyle üyelerinin gücüne güç katmayı sürdürüyor. UR-GE projeleri kapsamında gerek yurt dışında gerekse de yurt içinde çok sayıda etkinliğe imza atan BTSO, üyelerinin dünya çapında iş yapabilme becerilerini geliştirmelerine destek sağladı.

UR-GE projeleri kapsamında eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyetleri gibi etkinliklerde Ticaret Bakanlığı'yla birlikte üyelerine öncülük eden ve önemli destekler sağlayan BTSO, düzenlemiş olduğu faaliyetlerle kentin ihracatına ve rekabet gücünü artırmaya devam ediyor. Hedef pazarlara ulaşabilme noktasında 45 yurt dışı pazarlama organizasyonunun düzenlendiği projelerde, katılımcı firmalar, belirlemiş oldukları hedef pazarlarda düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yer aldı. Almanya, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, ABD, Romanya, Fransa, Güney Afrika, Kenya, İran, Fas ve Rusya gibi önemli pazarlarda düzenlenen ikili iş görüşmelerine katılan BTSO üyeleri, küresel arenada yeni iş ağları oluşturdu.

BTSO, aynı zamanda farklı sektörlerde düzenlediği 30 alım heyeti organizasyonuyla yurt dışından önemli üretici ve ithalatçı firma yetkililerini Bursa'ya getirerek proje katılımcısı firmalarla aynı masada buluşturdu. Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu, uzay savunma ve havacılık, raylı sistemler, makine, kompozit, tekstil, kimya başta olmak üzere stratejik sektörlerdeki potansiyelini artırmak için projeler geliştiren BTSO, alım heyetleri kapsamında şimdiye dek 4 bin 500'e yakın yabancı alıcıyı Bursa'ya getirmeyi başardı. Bu organizasyonlar firmaların dış ticaret hacmine ciddi katkı sağladı.

BTSO, UR-GE projeleri kapsamında firmalara ayrıca, sektörlere özgü eğitimler ve danışmanlık faaliyetleri düzenledi. Ar-Ge, inovasyon, tasarım, satış-pazarlama, müzakere teknikleri, kurumsallaşma, ekip çalışması ve liderlik gibi farklı alanlarda eğitim alan firmalar, bu süreçte önemli donanımlar kazandı. UR-GE ve HİSER Projesi kapsamında 90'a yakın yakın eğitim ve danışmanlık programının düzenlendiği projelerde katılımcı firmalar, alanında uzman eğitmenlerin bilgilerinden istifade etme fırsatı yakaladı.

Türkiye'nin en fazla UR-GE Projesi yürüten kurumlarından olan BTSO, önümüzdeki dönemde yeni UR-GE projelerini devreye almaya hazırlanıyor. Otomotiv, inşaat ve yapı malzemeleri, asansör, mobilya, kauçuk sektörü, işlenmiş mermer gibi farklı sektörlerde UR-GE Projesi'nin kurulma çalışmaları devam ederken; HİSER kapsamında ise yenilenebilir enerji, sağlık turizmi ve inşaat sektörleri de BTSO'nun gündeminde yer alan projeler arasında.

UR-GE projelerinin 2018 yılı faaliyetlerini değerlendiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, proje üyesi firmaların yılı oldukça verimli geçirdiğini söyledi. UR-GE projelerinin Bursa iş dünyasının rekabetçiliğini ve ihracatını artırdığını kaydeden Başkan Burkay, "Sektörlerimize ivme kazandırmak amacıyla önemli faaliyetlere imza atıyoruz. Sadece 2018 yılında tekstilden raylı sistemlere, uzay havacılıktan kimya sektörüne kadar 14 ayrı alım heyeti programını gerçekleştirdik. Bu projelerimiz ile firmalarımız önemli iş bağlantıları yakaladı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA