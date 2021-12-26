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BTSO Başkanı İbrahim Burkay Gıda Toptancıları Çarşısı üyeleriyle buluştu

BTSO Başkanı İbrahim Burkay Gıda Toptancıları Çarşısı üyeleriyle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 200'den fazla işyerinin yer aldığı Gıda Toptancıları Çarşısı'nı ziyaret etti.

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BURSA (İHA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 200'den fazla işyerinin yer aldığı Gıda Toptancıları Çarşısı'nı ziyaret etti. Hükümetin ve Merkez Bankası'nın stratejik hamleleriyle döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının azalmaya devam ettiğini belirten Başkan Burkay, "Enflasyonla mücadelede tüm kesimlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum" dedi. Gıda Toptancılar Çarşısı Başkanı Tevfik Topçu ise piyasadaki normalleşmeyle birlikte 15-20 gün içerisinde fiyatlarda ciddi bir gevşeme beklediklerini söyledi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Gıda Toptancılar Çarşısı Başkanı Tevfik Topçu ve bölge esnafıyla bir araya geldi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, piyasalarda oluşan olumlu havanın kısa sürede tüketici fiyatlarına yansıması konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi. Devletin ve Merkez Bankası'nın stratejik hamleleriyle döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının azalmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Burkay, "Özellikle son 3-4 haftadır Türkiye ekonomisinin içine girdiği durum, global ve makro ekonomik süreçle çok örtüşen bir periyot olarak değerlendirilmemeli. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu politikalar, piyasaları ve volatiliteyi ciddi anlamda normal sürecine getirdi. Bunların yansımasını iç piyasada en hızlı bir şekilde göreceğimize inanıyorum. Bu noktada Gıda Toptancılar Çarşısı Başkanımız Tevfik Topçu ve bölge esnafımızla bir araya geldik. Gıda toptancılarının bu süreçteki tutumunu birlikte istişare ettik" diye konuştu.

Kısa sürede piyasaların normal seviyeye gelmesi ve enflasyonun ciddi anlamda frenlenmesine yönelik adımları değerli bulduklarını ifade eden Başkan Burkay, şöyle devam etti:

"Bu gelişmelerin kısa sürede tüketici fiyatlarına olumlu yansımasını bekliyoruz. Bu noktada ciddi veriler var. İş dünyamızın da üzerine düşen sorumluluğu kısa süre içinde yerine getireceğine inanıyorum. Dolarizasyonun ortadan kalkması ve bu süreçte enflasyonu aşağıya çekmesi adına üretimlerde oluşan girdilerden kaynaklı düşük maliyetlerin hızlı bir şekilde etiketlere yansıması en büyük arzumuz. Devletimizin destekleriyle maliyetler üzerindeki baskı azalmaya devam ederken enflasyonla mücadelede tüm kesimlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine yürekten inanıyorum."

Gıda Toptancılar Çarşısı Başkanı Tevfik Topçu, son dönemlerde Türkiye'de döviz kurunun gereğinden fazla yükselmesinin sıkıntılarını yaşadıklarını söyledi. Devletin müdahalesiyle piyasalardaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketliliğin normal seviyeye geldiğini kaydeden Topçu, "Bunun sonucu olarak da üretici firmaların bu yeni şartlara uyum sağlamalarını ve fiyatlarda ciddi bir indirim yapmalarını bekliyoruz. Bunun yansımalarını Ocak ayı içerisinde alabiliriz. Önümüzdeki 15-20 gün içerisinde fiyatlarda ciddi manada gevşeme olacağını düşünüyorum. İnşallah da böyle olacak. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'ı ağırlamaktan dolayı şeref duyduk. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Başkanımız İbrahim Burkay'ın Bursa sanayisi ile ticaretine sahip çıkmasını takdirle karşılıyorum. İnşallah bunların karşılığını önümüzdeki dönemde alacağız" dedi.

Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Burkay, Tevfik Topçu'dan yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Ziyarette ayrıca BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Aslan ve Haşim Kılıç, BTSO Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz, BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, BTSO Meclis Üyesi Ersan Keleş de yer aldı. - BURSA

BTSO Başkanı İbrahim Burkay Gıda Toptancıları Çarşısı üyeleriyle buluştu

BTSO Başkanı İbrahim Burkay Gıda Toptancıları Çarşısı üyeleriyle buluştu

BTSO Başkanı İbrahim Burkay Gıda Toptancıları Çarşısı üyeleriyle buluştu

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