Brezilya, sulak alanlarda çıkan yangınlarla mücadele ediyor
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Brezilya, sulak alanlarda çıkan yangınlarla mücadele ediyor

Brezilya, hayati öneme sahip tropikal sulak alanlarda çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

Brezilya, sulak alanlarda çıkan yangınlarla mücadele ediyor
13.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 13.09.2020 22:40

Brezilya, hayati öneme sahip tropikal sulak alanlarda çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

Federal Rio de Janeiro Üniversitesinin uydu görüntülerinden yola çıkarak hesap ettiği rakamlar, ağustos başından bu yana Pantanal bölgesinde yaklaşık 1,5 milyon hektar sulak alanın yandığını gösterdi.

Uydu yoluyla yangınları gözlemleyen Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü de Panantal'daki yangın sayısının, eylülün ilk 12 gününde, geçen yılın aynı döneminin 3 katı olduğuna dikkati çekti.

Güçlü rüzgarlar ve 40 dereceyi aşan sıcaklıkların yanı sıra 47 yıl sonra en kötü kuraklığın etkili olduğu bölgede, jaguarların ve diğer hayvanların alevlere teslim olmadan kurtarılması için itfaiye ekipleri, askerler ve gönüllüler mücadele veriyor.

Uluslararası vahşi kedi koruma örgütü Panthera, Pantanal'da yangınlar nedeniyle 200 kadar jaguarın öldüğünü, yaralandığını veya yerlerinden olduğunu bildirdi.

Amazon bölgesinde yangınların büyük bölümünden yasa dışı ağaç kesme, madencilik ve çiftçilik faaliyetleri sorumlu tutulurken, Mato Grosso eyaleti itfaiyesinden Yarbay Sheila Sebalhos, Pantanal'da bu seneki yangınların sebeplerinden birinin, yaban arılarını etkisizleştirmek için anız yakılması olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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