Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Joe Biden'ı tebrik etti
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Joe Biden'ı tebrik etti

16.12.2020 03:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 03:56
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Joe Biden'ı tebrik etti

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD Seçiciler Kurulu'nun onayının ardından ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD Seçiciler Kurulu'nun onayının ardından ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Joe Biden hükümetiyle çalışmaya ve iki ülke arasındaki ittifakı devam ettirmeye hazır olduğunu belirtti.

Brezilya ile ABD arasındaki ilişkilere değinen Bolsonaro, "Başkan Joe Biden'ı en iyi dileklerimle ve ABD'nin 'özgürlerin ülkesi ve cesurların evi' olmaya devam etmesi umuduyla tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ardından Biden'ı en son tebrik eden devlet başkanları arasında yer aldı.

ABD Başkanı Trump'a olan yakınlığıyla bilinen Bolsonaro, Kasım ayının sonunda, ABD'deki başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etmiş ve Biden'ı tebrik etmek için bekleyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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