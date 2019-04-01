Brezilya'da Keskin Nişancı Polisler İçin Soruşturma Talebi

RIO DE Brezilya'da Rio de Janerio eyaletinde kanun koyucular, emniyet güçlerinin uyuşturucu çetelerine karşı yürütülen operasyonlarında keskin nişancılar kullanıldığına dair iddiaların soruşturulmasını istedi.

Rio de Janeiro Eyaleti Temsilciler Meclisi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Renata Souza, yaptığı açıklamada, Vali Wilson Witzel'in dün yerel bir gazeteye bu konuda verdiği demecin ardından konu hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Souza, Brezilya kanunlarının idam cezasını yasakladığını hatırlatarak, şüphelilere karşı öldürücü uzun namlulu silahların kullanılmasının insanlığa karşı suç olduğunu belirtti.

Uygulamanın anayasaya aykırı olduğunun altını çizen Souza, "Vali, şüphelilerin hayatta kalıp kalmamasını polislerin inisiyatifine bırakarak sorumsuzca davranmaktadır." ifadesini kullandı.

Vali Witzel, O Globo gazetesine verdiği mülakatta, uyuşturucu çeteleriyle mücadelede keskin nişancı polisleri kullandıklarını, şüphelilerin başına ya da gövdesine ateş etmenin polislerin inisiyatifine bırakıldığını ifade etmişti.

Silah taşıyan uyuşturucu çetesi üyelerini "narko-teröristler" olarak adlandıran Witzel, bu kişilere karşı her şartta kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulamıştı.

1 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan Witzel, tıpkı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi suç örgütlerine karşı sertlik yanlısı tutumuyla biliniyor.

Sivil toplum kuruluşlarının kurduğu "Rio On Watch" adlı yerel ihbar hattına, yılın başından bu yana 7 kez polis helikopterlerinden gecekondu mahallerine ateş açıldığına dair ihbarlar yapılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün Brezilya şubesi, şubat ayında polisin Rio'daki bir gecekondu mahallesine düzenlediği operasyonda keskin nişancıların 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını ileri sürmüş, olayın bağımsız olarak soruşturulması çağrısı yapmıştı.

Brezilya'da hükümet verilerine göre 2018 yılında emniyet güçleri bin 534 kişiyi öldürdü.

Kaynak: AA