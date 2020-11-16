Brent "yeni aşı" ile 44 doları aştı

ABD Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc. açıklamasında, ileri aşama klinik deneyden elde edilen ara verilere göre deneysel aşının Covid-19'u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunun duyurulması üzerine, petrol fiyatları yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi.

ABD Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc. açıklamasında, ileri aşama klinik deneyden elde edilen ara verilere göre deneysel aşının Covid-19'u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunun duyurulması üzerine, petrol fiyatları yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi.

Aşı konusunda sağlanan gelişmeler güvenli liman altında satış getirdi ve sarı maden geçen haftanın son işlem gününde yükseldiği 1,890 doların altına çekildi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının "güç kazanmaya çalıştığını" vurguladı ve ekledi: "Ağustos ayından bu yana aşağı yönlü bir kanal içinde hareket eden ons altın söz konusu kanalın orta noktası olan 1,880 dolar seviyesini artan korona virüs vakalarının altına yönelimi desteklemesi ile yukarı yönlü geçince belirgin şekilde ivme kazanarak 1900 dolar sınırına doğru tepki verdi.

"Ancak teknik açıdan görünümün anlamlı şekilde iyileştiğini söylemek zor. Öyle ki, bunun gerçekleşmesi için 1900-1910 dolar direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. "Diğer taraftan bir miktar gevşese de ABD tahvil faizlerinin göreceli olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, dolar endeksinin dirençli olması ve aşı beklentileri altın açısından şartların hala kolay olmadığını gösteriyor. "Dolayısıyla bu hafta kazanılan momentumun 1,910 doların aşılması için yeterli olup olmayacağını izleyeceğiz."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 4.49 artışla 44.72 dolar,Batı Teksas yüzde 4.82 artışla 42.01 dolar,altın yüzde 0.02 düşüşle 1,887.42 dolar,gümüş yüzde 0.42 düşüşle 24.55 dolar,bakır yüzde 1.21 artışla 7,000.00 dolar,platin yüzde 1.62 artışla 908.75 dolar,paladyum yüzde 1.72 artışla 2,346.86 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 469 liraya, çeyrek altın 776 liraya, Cumhuriyet altını da 3,084 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, aşı haberler inin ardından altının sert kayıplar yaşadığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Altının, geçtiğimiz hafta aşı haberler i sonrası sert satış yaşadığı bir seansı geride bıraktı. Haftalık seansa güçlü ve yukarı gitme isteğiyle başlayan sarı maden, haftanın ilk gününe 1,965 dolar/onsla son 7 haftanın en yükseğinde yeni zirve kaydederek başlamıştı."Ancak Pfizer'ın aşı denemelerinde yüzde 90'nın üzerinde bir etkinlikle olumlu sonuç alındığını duyurması, piyasaların fiyatlamasını değiştirdi. Bu haber akışı piyasalarda risk iştahını artırırken hisse senedi piyasalarında coşku, kıymetli maden piyasasında sert satışlar yaşandı. "Sarı maden, bu süreçte 1,850 dolar/ons desteğine kadar geri çekilerek haftanın en düşük seviyesini yaşadı. ABD seçimlerinin geride kalmış olması, aşının bulunmuş olması gibi piyasa adına belirsizlikler bir bir ortadan kalkarken, piyasalarda bir iyimserlik havası esmeye başlamış görünüyor. "Ancak, aşının devreye alınmasının belli bir süre alacağı ve çetin bir kışın dünyayı bekliyor olmasından dolayı altın, hala güvenli liman olma özelliğini koruyor. 'Aşı bulundu altının hikayesi bitti' demek için henüz çok erken. "Altın, bu doğrultuda hafta sonuna doğru tepki alımlarıyla toparlanarak güç kazandı. Geçen haftayı 1,889 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, yüzde 3.1 kaybı hanesine yazmış oldu.""Gümüş, aşı haberler inden olumsuz etkilenen bir diğer kıymetli maden olarak öne çıktığı bir haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz haftaya 26 dolar/onsa kadar uzanarak başlangıç yapan beyaz maden, sert satış dalgasından nasibine düşeni aldı ve 23.57 dolar/onsla haftanın en düşük seviyesini kaydetti. Haftanın son gününde 24.66 dolar/onstan seansı tamamlayan beyaz maden, kayıplarını toparlamaya çalışması neticesinde yalnızca yüzde 3.7 kaybı hanesine yazmış oldu."Platin de haftayı kırmızıda kapatmasına kapattı ancak endüstriyel kullanımı dolayısıyla aşı haber inden en az etkilenen kıymetli maden olarak öne çıktı. Geçtiğimiz haftayı 889 dolar/onstan tamamlayan platin, yüzde 0.1 gibi az bir kayıpla seansı tamamladı. "Paladyum, 2,514 dolar/onsla marttan bu yana kaydettiği en yüksek seviyeyi test etmesine rağmen, haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Seansı 2,324 dolar/onstan tamamlayan paladyum, yüzde 6.7 kaybı hanesine yazdı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda aşı haberleri sonrası alıcıların iştahlı olduğu bir hafta geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.75 - 1.00 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 27,295 kg altın, 14,800 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı