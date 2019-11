Brandon Ingram v2.0: Daha huzurlu, daha cesur, daha iyi

06.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:14

Holywood’ta bir çaylak





Brandon Ingram, 2016 NBA Draftı’nda Ben Simmons’ın ardından ikinci sırada seçilmişti. Duke Üniversitesinin yıldızının NBA’deki ilk takımı, D’Angelo Russell ve Julius Randle gibi genç yeteneklerin bulunduğu Los Angeles Lakers oldu.



Savunmadaki enerjisi, pozisyon okuma kabiliyeti ve kritik anlarda sorumluluk alabilmesi Ingram’ı NCAA’in en değerli forvetlerinden birisi yapmıştı.



Tabii NBA’e adım atar atmaz bu özelliklerini en verimli hâliyle kullanmasını beklemek biraz hayalciliğe kaçabilirdi. Ancak çaylak sezonundaki geçiş sürecinde yine de bir fark yaratmalıydı. Fakat işler beklendiği gibi başlamadı. Üçlük çizgisinin gerisinde fark yaratması beklenen Ingram, çaylak sezonunda maç başına 2,4 üçlük denemiş yalnızca 0,7 isabet bulabilmişti. Ayrıca rakip savunmanın kanatlarındaki boşlukları hızla delme özelliğinden yoksun gibiydi. Savunmada da pek enerji ortaya koymuyordu.





İşler yoluna giriyor





İkinci sezonda ise Ingram ve Lakers için bambaşka bir hikâye ufukta görünmüştü. Luke Walton’ın koçluğundaki takım, D’Angelo Russell’ı takaslıyor; Lonzo Ball, Kyle Kuzma ve Josh Hart’ı gibi gençleri draft ediyordu.



Takıma yeni katılan bu üç isim, oyun özellikleri itibariyle Ingram’ın yeri geldiğinde delici penetrelerle süslediği yeri geldiğinde şut performansıyla sivrildiği oyun tarzı için mükemmel bir kimya yaratabilme potansiyeli barındırıyordu. Peki, o sezon nasıl sona ermişti?



Lakers sezonu 35 galibiyet ve 47 mağlubiyetle bitirerek övgüleri toplamıştı. Genç oyuncu yönetiminde başarılı olan ve onların en verimli olabileceği tempoyu sezon boyu koruyan Koç Walton da övgülerin odağındaydı. Ancak Lakers taraftarlarının en büyük mutluluğu Ingram’ın performansıydı.



Ingram o sezonu 16,1 sayı, 4,1 asist ve 5,3 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Kritik anlarda direksiyona geçmekten çekinmiyor, savunmada çizgi gerisinin liderine dönüşüyor ve topla oynarken yakaladığı hızla beğeni topluyordu.





Kral’ın gelişi





Ingram, 2017-2018 sezonunu hem istatistiksel anlamda hem de saha dışı uyum anlamında iyi bir şekilde noktaladı. 2018 yazında ise Los Angeles Lakers’ın LeBron James’i kadroya katması, genç forveti bir çıkmaza doğru sürükleyecekti.



Nasıl oldu da işler Ingram için bir sarpa sardı?



Eğer bir takımda LeBron James varsa kadro mühendisliğinde yapmanız gerekenler hemen hemen bellidir. Topsuz oyunda etkili olabilen ilk beş ve bench şutörleri, LeBron’un bench’e geldiği dakikalarda veya oynamadığı maçlarda sorumluluk alabilecek olan bir forvet, pas dağıtımında ve delicilik anlamında ortalama seviyenin üstünde olan guard’lar ve hücumda şut atıp savunmada sert olabilen pivotlarla anlaşmanız gerekir.



Fakat Lakers, LeBron’un etrafında kötü bir kadro yapısı kurdu. O sezon Lakers taraftarları için büyük bir hayal kırıklığıydı.Takım 37 galibiyet ve 45 mağlubiyetle sezonu bitirdi ve eleştirilerin odağı hâline geldi.



Brandon Ingram içinse işler siyah ve beyaz kadar farklı bir durumdaydı. Sezon sonundaki 18,5 sayı, 4,2 asist ve 7,5 ribaund ortalamalarını ve saha içi isabet yüzdesini %54,3’e, doğru şut kullanım yüzdesini %55,9’a kadar yükseltmesi işin mutluluk veren beyaz kısmıydı. Ancak maçlar ve antrenmanların olmadığı zaman kendisini yalnız hissettiğini söylemesi, yavaş yavaş soyunduğu liderlik rolünü LeBron’un gelmesiyle birlikte kaybetmesi ve beden dili işin huzursuzluk veren siyah kısmıydı.





Yaşasın Bourbon Street!





Lakers, sezon sonunda Anthony Davis’i kadrosuna katmak için Josh Hart, Brandon Ingram ve Lonzo Ball’u New Orleans Pelicans’a gönderdi. Bu takas, kariyerinin başından beri istikrarlı bir huzur ortamı ve liderliği alabilecek cesareti arayan Ingram için bir değişim anlamına geliyordu. Pelicans, kadrosunu gelecek yıllarda başarılı olmak amacıyla kuruyordu.



Ingram’ın kariyerinde yaşanan bu önemli değişim saha içinde de kendisini hemen gösterdi. “Slenderman” lakaplı forvet, Pelicans formasıyla şu ana dek oynadığı yedi maçta 25,9 sayı, 7,1 ribaund ve 4,3 asist ortalamalarını yakaladı. Maç başına beş üçlük denedi ve 2,4 isabet buldu. Ayrıca 5 Kasım’da Brooklyn Nets’e karşı 40 sayı atarak bu alanda kariyer rekoru kırdı.



Tabii bu sefer işler saha içinde olduğu kadar saha dışında da harika gidiyor gibi. Zira Ingram’ı yakından takip eden eski Pelicans görevlilerinden Lance Broussard Jr., Bourbon Street’in Ingram üzerindeki etkisinden bahsediyor.





“Brandon Ingram’ı Duke yıllarından beri izliyorum. Lakers’taki kariyeri kısmen büyüleyiciydi ancak saha dışında çok fazla huzursuzluk yaşadığını duyuyordum. Bence Pelicans’a gelmesi bu nedenle çok önemli. Burada, Bourbon Street’te huzursuz olması neredeyse imkânsız. Bazen maçlardan sonra oraya gidiyor ve taraftarlarla buluşuyor.







İlk iki hafta geride kalırken takımının yıldızı olmayı başardı. Kendisini özel kılan yeteneklerini harika kullanıyor. Kanat açıklığının getirdiği avantajlar sayesinde potaya daha rahat penetre edebiliyor. Ayrıca bu yaz arasında kol kaslarının dört santimetre daha genişlediğini eklemem gerekiyor.”









[Lance Broussard Jr. – Eski The Ringer editörü ve Pelicans’ın takım koordinatör yardımcısı]



















Ingram için an itibariyle işler yolunda gidiyor. Pelicans'ta daha huzurlu,daha cesur ve daha iyi. Bu noktadan sonra edinmesi gereken en önemli şey istikrar olacak.