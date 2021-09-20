bp Türkiye'den üniversite öğrenci kulüpleri ve topluluklarına destek

Akaryakıt dağıtım şirketi bp Türkiye'nin kapasite gelişim projesi "Gelişim, Seninle" aracılığıyla online eğitim verdiği üniversite öğrencilerinin geliştirdikleri proje fikirleri, jüri tarafından değerlendirildi. Projenin ilk etabında 9 proje toplam 90 bin TL'lik ödül kazandı. İkinci etap Aralık ayında gerçekleştirilecek.

bp Türkiye'nin gençlere yönelik yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi 'Gelişim, Seninle' kapsamındaki sosyal projeler bölümünün ilk etabında üniversite öğrenci kulüpleri ve toplulukları fikirleriyle yarıştı. Gençler tarafından yerel ya da ulusal alanda sosyal fayda üretilmesini hedefleyen Sosyal Projeler bölümünde seçilen 9 proje toplam 90 bin TL ödül kazandı. Gelişim, Seninle'de öğrenci kulüpleri ve topluluklarına yönelik ikinci dönem eğitim Ekim ayında başlayacak ve Aralık ayında gençler yeniden sosyal projeler için başvurabilecek. Böylece bu yıl eğitimlerini tamamlayan 100 kulüp içerisinden seçilen 20 kulüp, şirket tarafından sağlanan toplam 200 bin TL'lik hibe ve uygulama desteğine hak kazanacak.

Verilen bilgiye göre, Nisan-Haziran 2021 döneminde şirket gönüllüleri tarafından verilen Gelişim, Seninle online eğitimlerini tamamlayan üniversite kulüpleri BM Sürdürebilir Kalkınma Amaçları kapsamında sosyal fayda oluşturacak projeleriyle başvuruda bulundular. Projenin jürisinde yer alan bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, bp Türkiye Dış İletişim ve Kampanyalar Koordinatörü Cansu Akkuş, akademisyen, sosyal girişimci Doç. Dr. Itır Erhart, Sosyal girişimci, İhtiyaç Haritası kurucusu Dr. Ali Ercan Özgür, Gazeteci Yasemin Salih, Gazeteci Arzu Çekirge Paksoy ve SİM Programlar Direktörü Gözde Kaymaz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 9 projeye 90 bin TL'lik hibe ve uygulama desteği sağlanması kararı alındı.

Proje gençleri iş dünyasına da hazırlıyor

Şirketin gençlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarladığı 'Gelişim, Seninle' sosyal sorumluluk projesi, gençlerin yaşadığımız çağın gerektirdiği yetkinliklerle gelişimlerine katkı sağlarken iş dünyasına hazırlanmalarına da yardımcı oluyor. Ayrıca proje kapsamında; gençler, 21'inci yüzyılın gerektirdiği becerileri geliştirme, farklı kültürleri tanıma, dil engeli nedeniyle erişemedikleri bilgilere erişme gibi fırsatlara sahip oluyor. Proje, üniversite kulüp ve topluluklarına yönelik online kapasite geliştirme eğitimlerini de içeriyor. Şirket, seçilen projeleri finansal olarak desteklerken, uygulama aşamasına geçildiğinde şirket çalışanları da gönüllülük esasıyla proje koçu olarak gençlere yardımcı oluyor.

Bu yıl projenin ilk dönemine 25 ilden, 35 üniversitede yer alan 42 üniversite kulübünün 252 öğrencisi katıldı. Toplam 30 oturumda, 60 saat eğitim verildi ve 24 şirket çalışanı gönüllü olarak projede yer aldı.

"Üreten gençlerimizi görmekten çok gururluyuz"

bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, Gelişim, Seninle platformunun gençleri buluşturan, bir yandan kendilerini geliştirirken bir yandan da sosyal fayda üretmelerine destek olan bir mecra haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olmaları için genç bireyleri desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Gerçekleştirilen eğitimler ve gençlerin tasarladığı sosyal projelerle Gelişim, Seninle'yi bir adım daha ileriye taşıdık. Sokak hayvanlarının barınma ve tedavi ihtiyaçlarından ilkokullara yönelik geri dönüşüm eğitimine, sağlık okur yazarlığının artırılmasından SKA ve biyoteknolojinin hayatımıza kattıklarını sayısal tercihli liselerde okuyan öğrencilere anlatmaya ve Doğu Anadolu'daki su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasından disleksi ve özel öğrenim güçlüğü konusunda öğretmenlere yönelik eğitim programı geliştirmeye, çevre farkındalığı oluşturmaya kadar ülkemizin farklı ihtiyaçlarına yönelik projeleri üreten gençlerimizi görmekten dolayı çok gururluyuz. Desteğe hak kazanan projelerin geliştirilerek toplumun ihtiyaç duyduğu faydaları ürettiğini görmek en büyük mutluluğumuz olacak. Gençlerimize de onların potansiyeline de güvenimiz sonsuz. Onların her zaman yanındayız. Bu yıl eğitimlerini tamamlayacak 100 kulüp içerisinden seçilecek 20 kulübe, şirket olarak toplam 200 bin TL'lik hibe ve uygulama desteği sağlayacağız."

İlk etabı sona eren seçmeler sonucunda 10 bin TL kazanan projeler şöyle açıklandı:

Bilkent Üniversitesi Hayvan Dostları Kulübü: Ankara'da sokak hayvanlarının barınma ve tedavi ihtiyaçları için çalışan gönüllülerin organize olmasına yardımcı bir uygulama geliştirmek.

Gazi Üniversitesi Kitap Bankosu Topluluğu: 5R (refuse, reuse, reduce,repurpose, recycle) kavramlarını ilkokul öğrencilerine tanıtacak eğitimler gerçekleştirmek.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği: Toplumda sağlık okuryazarlığının artırılması için online platform oluşturmak.

Onsekiz Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu: Sayısal tercihli liselerde okuyan öğrencilere SKA ve biyoteknolojinin getirdiği çözümlerin tanıtılması.

Pamukkale Üniversitesi Gastronomi Topluluğu: Pamukkale Üniversitesi ve çevresinden başlayarak geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak ve gıda atıklarını azaltmak.

Trakya Üniversitesi ETUPSA (Pharmaceutical Stu. Ass.): Atık ilaçların doğaya karışmasının etkileri ve alınabilecek önlemlerle ilgili farklı yaş gruplarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek.

Fırat Üniversitesi Ar-Ge ve Girişimcilik Öğrenci Topluluğu: Doğu Anadolu Bölgesi'nde var olan su kaynaklarını doğru kullanmaya yönelik eğitimler gerçekleştirmek.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Öğrencileri Topluluğu: Disleksi ve özel öğrenim güçlüğü üzerine öğretmenlere yönelik eğitim programı geliştirmek ve uygulamak.

Mersin Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği(Mersin TÖB): Mersin Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarına yönelik sağlıklı yaşam farkındalığı ve çevre farkındalığı üzerine eğitimler gerçekleştirmek.

Projenin ikinci ayağında seçilecek olan projeler aralık ayında sunumlarını gerçekleştirecekler. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri