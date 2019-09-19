Bozüyük'te 3 bin kişiye aşure

19.09.2019 17:20

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde esnaf kardeşler tarafından cami cemaati ve vatandaşlara aşure ikram edildi.



Merkez Kasımpaşa Camii'nde öğlen namazı öncesinde mevlit okundu. Cami çıkışında ise cami cemaati ve vatandaşlara esnaflardan Sabri ve Osman Tekeli tarafından 3 bin kişilik aşure ikramı yapıldı. Osman Tekeli, "Allah'ın ihsan ve kereminin bollaştığı, bolluk ve bereketin arttığı Muharrem ayında yüce Rabbimiz, bizlere de af ve mağfiret dilememiz için bir imkan vermiştir. Biz de dayanışma, paylaşma, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu mübarek ayda ortak değerimiz aşure geleneği yaşatmaya çalıştık. Katılan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi. Aşure ikramının cami cemaatinin yanı sıra ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da yapıldığı belirtildi.



Aşureyi tadan vatandaşlar ise, sunulan ikramdan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.



Aşure ikramında Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tahir Oğul, TSO Başkanı Buğra Levent, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhi Aytuttu, Tekeli kardeşler, cami cemaati ve çok sayıda vatandaş yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA