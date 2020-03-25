Bozova'ya şehit ateşi düştü IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki ailesine ulaştı.

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Pençe-3 operasyonunda 2 asker şehit oldu. Saldırıda bir silah arkadaşıyla şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehit uzman çavuşun cenazesi akşam saatlerinde askeri uçakla GAP Havaalanına getirildi. Türk bayrağına sarılı şehit Karataş'ın naaşını; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi karşıladı. Şehidin cenazesi karşılama sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA