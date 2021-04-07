Bozkırın tarlaları alternatif ürün "çörekotu" ile bereketleniyor
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Bozkırın tarlaları alternatif ürün "çörekotu" ile bereketleniyor

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Bozkırın tarlaları alternatif ürün 'çörekotu' ile bereketleniyor

Türkiye'nin önemi tahıl üretim merkezlerinden Kırşehir'de, alternatif ürün olarak ekilen çörekotuna ilgi artıyor.

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Türkiye'nin önemi tahıl üretim merkezlerinden Kırşehir'de, alternatif ürün olarak ekilen çörekotuna ilgi artıyor.

Başta Boztepe, Kaman ve Akpınar ilçeleri olmak üzere yaklaşık 3 yıl önce arpa ve buğdaya alternatif ekilen çörekotundan iyi gelir elde eden çiftçiler, tarlalarını nadasa bırakmak yerine bu ürünü ekerek değerlendiriyor.

Boztepe ilçesine bağlı Harmanaltı köyündeki ekimi yerinde inceleyen Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine, son 3 yıldaki deneme üretiminden iyi verim elde edilmesi üzerine çörekotu ekiminin giderek yaygınlaştığını söyledi.

Geçen yıl ekim alanlarının farklılığına bağlı olarak dekar başına 40 ila 50 kilogram arasında çörekotu verimi elde edildiğini vurgulayan Şahin, bu yıl ekim alanının 20 bin dekara çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bu yıl mevsim koşullarının da iyi gittiğine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Sürekli arpa, buğday eken çiftçiler, gelirlerinde ciddi bir azalma olduğunu görüyor. Bunlardan vaz geçmeden alternatif olarak diğer ürünleri de benimsemeleri lazım. Bu konuda bizim eğitim ve yayım çalışmalarımız devam ediyor. Böylelikle çiftçimizin tarlasından elde ettiği gelir daha da artacak. Tarlalarımızda mono tarım yaptığımız zaman bazı hastalıklar zuhur edebiliyor. Biz alternatif ürün ekmekle çeşitliliği artırarak toprak yapısını ve azot miktarını olumlu manada değiştiriyoruz. Çörek otundan, geçen sene deneme aşamasında olmamıza rağmen iyi verim elde ettik."

Bozkır tarlalarında ıtri ve aromatik bitkilerin alternatif ürün anlamında değerlendirilmeye başlandığını ifade eden Şahin, "Bu sene 20 bin dekarın üzerinde çörekotu ekimi gerçekleştireceğiz. Çörekotunda geçen yıl dekardan 40 kilograma kadar verim aldık, kilogramını 15 ila 17 lira arasında sattık. Bu sene 50 kilogram almayı ve 20-25 liradan satılmasını bekliyoruz. Çiftçilerimize ciddi bir alternatif ürün getirisi olacak." diye konuştu.

Çörekotu yağının çıkarılmasını sağlayacak tesislerin kurulması yönünde de planlarının olduğunu vurgulayan Şahin, bu konuda Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresine proje sunacaklarını kaydetti.

Çiftçi Hikmet Gürler de arpa ve buğdaya alternatif olarak nohut ve çörekotu ekmeye başladıklarını, bu sayede hem alternatif ürün geliri elde ettiklerini hem de tarlalarını nadasa bırakmadan değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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