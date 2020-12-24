Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu
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Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu

24.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:32
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu

Başlangıçta risk alarak küçük bir arazide seracılık sektörüne adım atan Kadir Yavaş isimli girişimci, bozkırın ortasına kurduğu seralarında yetişen ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Başlangıçta risk alarak küçük bir arazide seracılık sektörüne adım atan Kadir Yavaş isimli girişimci, bozkırın ortasına kurduğu seralarında yetişen ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Eskişehir'de bundan 3 yıl önce seracılık sektörüne giriş yapan Kadir Yavaş, marul, maydanoz ve tere gibi ürünler yetiştirerek kendi işinin patronu oldu. Serasından çıkan ürünleri sofralarla buluşturan Yavaş, 20 kişiye de istihdam sağlıyor. Bin bir emekle kurduğu seralarında yetişen ürünlere gözü gibi bakan Yavaş, yaptığı işi herkese tavsiye ediyor.

"Seracılık evde çocuk bakmak gibidir"

Seralarında yetişen ürünleri çocuğu gibi gören Yavaş, seracılığın zahmetli bir iş olduğunu söyledi. Yavaş, "Seracılık evde küçük bir çocuğa bakmak gibidir. İlgileneceksin, bakacaksın aynı zamanda da zaman ayıracaksın. Evde oturmakla seracılık yapılmaz. Sabah akşam gelip kontrol edeceksin. Fırtına, yağmur ve dolu zamanlarında gelip bakacaksın. Böylelikle serada istediğin her ürünü yetiştirebilirsin. Biz genellikle yeşillik grubu üretiyoruz. Maydanoz, marul, roka, nane ve acı tere gibi ürünleri yetiştiriyoruz. Ürünlerimizi; İstanbul, Ankara, Bursa ve Kütahya başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" diye konuştu.

"Örtü altı verimi artırıyor"

Ürünlerin örtü altında daha verimli olduğu aktaran Yavaş, "Eskişehir kırsal iklime sahip ve bu yüzden soğuk geçiyor. Ama örtü altında olduğu sürece her şey yetişiyor. Maydanoz serası 2020 yılının ocak ayında ekildi ve şu anda tekrardan kesime geldi. 11'inci bıçakta kesim halinde. Açık alanda biz bunu 4 sefer biçiyoruz ama örtü altında olduğu zaman 11 sefere kadar biçebiliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. 500 metrekare arazisi olan da 5 bin metrekare arazisi olan da yapsın. Çünkü para kazanmak için örtü altı şart" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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