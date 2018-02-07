Bozdağ'dan Miroğlu Ailesine Taziye Ziyareti

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zerdeşt Miroğlu'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi nedeniyle AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bozdağ, Miroğlu ailesine taziye için Ankara Liv Hospital'a geldi. Burada oluşturulan taziye alanında Orhan Miroğlu, eşi Canan ve kızı Hiva Miroğlu'na başsağlığı dileyen Bozdağ, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hepimizin başı sağ olsun. Bugün Mardin Milletvekilimiz Sayın Orhan Miroğlu'nun değerli evladı hastanede tedavi görürken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Sayın milletvekilimize ve değerli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."

Öte yandan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti yöneticileri, Miroğlu'na taziyelerini iletti.