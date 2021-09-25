Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın için 12 ek sefer konuldu - Haberler
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Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın için 12 ek sefer konuldu

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın için 12 ek sefer konuldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 12 feribot seferi ilave etti.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli- Bozcaada güzergahı için 12 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut seferlerin yanı sıra Geyikli'den Bozcaada'ya ve Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde karşılıklı ek seferler düzenlenecek.

Açıklamada, Geyikli-Bozcaada güzergahı için toplamda 12 feribot seferi ilave edildiği, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği belirtildi.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın için 12 ek sefer konuldu - Haberler
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