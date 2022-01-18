Bozcaada'da boş ev çok, kiralık yok

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, evlerin turizm sezonunda kiraya verilmesi nedeniyle, adanın yerli halkı, yeni evlenen gençler ile kamu ve özel sektörde çalışanlar ya kiralık ev bulamıyor ya da buldukları evleri yüksek fiyatlar yüzünden tutamıyor.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, evlerin turizm sezonunda kiraya verilmesi nedeniyle, adanın yerli halkı, yeni evlenen gençler ile kamu ve özel sektörde çalışanlar ya kiralık ev bulamıyor ya da buldukları evleri yüksek fiyatlar yüzünden tutamıyor. Bu durum ise kış aylarında ada nüfusunun giderek azalmasına neden oluyor. Emlakçı Hüseyin Pehlivan, "İnsanlar kiraya verdiği evlerine pansiyon mantığıyla bakıyorlar. 2-3 ay kiraya verip, bütün bir yılın parasını alma peşinde ev sahipleri" dedi.

Kuzey Ege'nin incisi, Türkiye'nin köyü bulunmayan tek ilçesi Bozcaada, son yıllarda tatil için gözde yerlerin başında geliyor. Bozcaada'da resmi rakamlara göre, otel ve pansiyonların toplam yatak kapasitesi 4 bin 200. Ancak ruhsatsız, pansiyon şeklinde kiraya verilen evlerle birlikte bu rakam 20 bine kadar çıkıyor. Özellikle uzun bayram tatilleri ve hafta sonları bazen adada yatacak yer dahi bulmak mümkün olmuyor. Bu durum, ev sahiplerinin evlerini pansiyon mantığıyla kiralamasına neden oluyor. Bu da adada uzun süreli ev kiralamak isteyenleri zora sokuyor. Bozcaada'da, kış aylarında evlerin büyük bölümü boş olsa da kiralık ev bulunmuyor. Adada yerleşik hayat sürmek isteyenler için kiralık ev bulmak mümkün olmuyor. Bulunan az sayıdaki evin aylık kirası ise cep yakıyor.

?Bozcaadalı Erol Eken ise, ev kiralarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Doğma büyüme buralı olup, ev bulamamak gerçekten çok kötü" dedi.