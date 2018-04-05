Boydak Holding Ceo'su Ertekin: "2018 Yılında 100 Milyon TL Yatırım Planımız Var"

Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin düzenlediği basın toplantısında, "2018 yılında 100 milyon TL yatırım planımız var" dedi.

Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, holding de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 2017 yılını olağanüstü başarıyla kapattıklarını söyleyen Ertekin, "2017 yılını olağanüstü başarıyla ki özellikle son çeyrekteki 11.1 büyümeyi göz önüne aldığınızda yaklaşık yüzde 7.1 büyümeyle kapattık. Orta vadeli plana bakıldığında Türkiye'nin 2018, 2019 ve 2020 büyüme oranları yüzde 5 buçuk olarak tahmin edilip orta vadeli plana koyuldu. Bizde Ocak ayında 2018 büyümesi yüzde 5 buçuk olarak açıklamıştık. Şuan ki gidişatımızla biz kendi büyümemizi yüzde 7 buçuk olarak revize edeceğiz. Buda Türk ekonomisine ve sektöre olan inancımızdan dolayışıdır. Onun ötesinde 2017 yılı ihracatın çok iyi olduğu ve uzunca bir süre 150 milyar dolar bandına sıkışan ihracatın 157 milyar ile yılı kapattığı bir yıl oldu. Bu sene Ekonomi Bakanlığı ihracat hedefini 169 milyar dolar olarak açıklamış, yani kendi içerisinde yüzde 10'dan daha fazla bir büyüme ön görmüş. Bizde Ekonomi Bakanlığı'nın o verilerini kendimize baz alıyoruz ve biz geçen sene 380 milyon dolar civarında bir ihracat ile yılı kapatmıştık. Yüzde 10 büyüme koyduğunuz da, demek ki bizde 420 milyon dolar civarında ihracat yapmamız lazım. Rakamı bir önceki toplantıda 400 milyon dolar olarak açıklamıştık. Bir 20 milyon dolar daha üzerine koyup 420 milyon dolar civarında yani Türkiye'nin ihracat büyüme oranına paralel olarak Boydak Holding de büyüyecek. 420 milyon olarak revize ediyoruz. Onun ötesinde istihdam, yeni pazarlar bulma ve işsizliğe çözüm olma çok önemlidir. Türkiye'de eğer insanların iş gücüne katılım yaşını 16 olarak alırsak ve resmi emeklilik yaşının 65 olduğunu düşünürsek 16-64 yaş bandı arasındaki, nüfus Türkiye nüfusunun yüzde 68'idir. Yani çalışmasını beklediğimiz bir kitlenin nüfusu genel nüfusa oranda yüzde 68'dir. Birde 0-16 yaş grubuna baktığınızda bu iş kesimine katılmayı bekleyen yüzde 26'lık bir kesim var. Türkiye'de yaşlı olarak kabul edilen insanların oranı da yüzde 8.7'dir. yani çok ciddi bir kitle çalışmaya ve iş gücüne katılmaya sıra bekliyor. Böyle bir oranda bir geçen yılı 10.9 işsizlik oranıyla kapattık. Bizim bu seneki işsizlik oranı orta vadeli planla eş güdümlü 10 buçuk civarlarında olacak. Allah izin verirse 2019 yılında da işsizlik oranları tek haneli rakamlara inecek" ifadelerini kullandı.

"Şirketi FETÖ ile ilintili göstermek adaletle örtüşmez"

15 Temmuz sürecinden sonra şirketin, devletin güvencesi ve garantisi altında olduğunu söyleyen Ertekin, şirketin hala FETÖ ile ilintiliymiş gibi gösterilmesinin adaletle örtüşmediğini kaydetti. CEO Ertekin, "Biz şuanda 8 sektörde 35 şirketimizle yaklaşık 14 bin çalışanımızla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya gayret ediyoruz. 15 Temmuz sürecinden sonra biliyorsunuz ki Boydak Holding Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülüyor. Yani bir nevi devletin güvencesi ve garantisi altında. Bizler hepimizi devlet tarafından kayyum olarak atanmış yöneticileriz. Hepimiz profesyonel yöneticileriz. Hiçbirimizin siyaseten burada değiliz. Hepimiz CV'lerimiz iyi olduğu ve ticarette Boydak Holding'e değer sağlayacağımıza inanıldığı için buralardayız. Sosyal medya bugün herkesin istediği her şeyi yazabildiği bir mecradır ama hala 15 Temmuz sürecinden neredeyse 2 sene sonra bile insanlar 'Bu adamlar hala nasıl reklam yapıyorlar, bu FETÖ'cü bir şirket değil mi?' diyor. Burası FETÖ'cü bir şirket değil. Burası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu. Devlet güvencesi altında ola ve devletin atamış olduğu yöneticiler tarafından yönetilen bir şirkettir. Mahkeme süreçleri sonuçlanır ve mahkeme neye karar verirse, bize tebliğ edilene kadar basiretli bir tacir gibi biz buraları yönetmeye devam edeceğiz. Eğer alehte propaganda yapılacaksa eminim Boydak Holding'in eksiklikleri muhakkak vardır, üretim metotları ile eleştirilebilecek metotlar vardır. Oralardan yürümek çok daha hakkaniyetli ve adil olur. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstererek, sanki bu kurum hala FETÖ ilintiliymiş gibi gösterip bunun üzerinden insanların orada gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını engellemeye çalışmanın adaletle örtüşür hiçbir tarafı yok" diye konuştu.

2017 yılını yüzde 39'luk bir büyümeyle kapattıklarını kaydeden Ertekin, "Biz 2017 yılında yüzde 39 büyümüştük. Bu rakam bir holding için çok ciddi bir rakamdır. Gelirlerinin yüzde 45'ini hala mobilyadan elde eden bir grup olduğumuzu düşündüğünüzde geçen seneyi biz yüzde 30 büyümeyle kapatmıştık. Bu yıl katma değer vergisindeki istisna kalktı. Her şey yine olması gerektiği sınırların içerisine çekildi. Bizde yüzde 5 buçuk olarak açıkladığımız büyüme rakamını bugün yüzde 7-7 buçuk gibi revize etmiş olduk.2018'in ilk çeyreğindeki büyüme oranımız yüzde 7.12'dir. çok şükür 7 bandının üzerine çıktık. İhracat hedefimizi de bugün 420 milyon olarak revize ediyoruz" dedi.

Boydak Holding'in hiçbir dönemde bu kadar profesyonel yönetilmediği kaydeden şimdiye kaydeden Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Boydak Holding'in zayıflatıldığı, mali yapısının zayıf olduğu ve bunun bilinçli bir tercih olduğu yönünde konuşlan şeyler var. Tam tersine Boydak Holding bugüne kadar hiçbir yönetiminde yönetilmediği kadar profesyonelce yürütülüyor. Bizim yönetimi devraldığımızda 61'inci yılını kutlayan bir holding de anlamlandıramadığımız rasyonel olmayan o kadar çok şey vardı ki, o rasyonel olmayan şeyleri sektörel ihtiyaçları günün gerçekleri revize ettiğimizde zaten bu otomatik olarak sonuçlara yansımaya başladı. Bugün itibariyle 75.3 milyon dolar vadeli mevduatımız var. Vadesiz mevduatımız 19.1 milyon dolar. Toplamda bankalarda 94 buçuk milyon dolar keş paramız var" şeklinde konuştu.

"Mobilya sektörünün tek lideri, İstikbal grubudur"

Mobilya sektörünün tek liderinin İstikbal grubu olduğunun altını çizen Ertekin, "Bu kadar ihracat yapabilmek için ithalatta yapabilmemiz lazım. Geçen yıl ihracatımızdan fazla ithalatımız vardı. Bu sene de ilk çeyrekte 17.1 milyon dolar ithalat gerçekleştirdik. Markalar bazında bakıldığında da, biz bir dönem sessiz kalmayı tercih ettik. Çünkü yeni bir yönetimdik ve ben yeni gelmiştim. İçinde bulunduğumuz ve bizim grubumuzun yüze 45'inin cirolarını oluşturan mobilya sektörüyle ilgili olarak piyasaya açılmış olan bir şirketin aracı kurum eliyle yaptırmış olduğu bir raporu okuyarak geldim. O rapordaki ifadelerde, "Her ne kadar 15 Temmuz sürecinden sonra Boydak Holding'in markalarına insanlar sırt dönecekler, mağazalara girilmeyecek, alışveriş yapılmayacak ve bayiler hızla markaları terk edecekler. Bin 500 bandında olan bayi sayısı hızlı bir şekilde 500'lere inecek ve bu arada da 2 tane büyük rakip hızlı bir şekilde mağazalaşma yoluna giderek bu boşluğu kapatacak olsak da, 2018 Ocak itibariyle bakıldığında bunun gerçekleşmediğini görüyoruz" yazmışlar. Onların gerçekleşmediğini görüyoruz dediği verileri sizinle paylaşayım. Biz o sürece bin 480 mağaza ile girmiştik. Bugün bin 508 mağazamız var. Biz o sürece girerken, en yakın rakiplerimizin mağaza sayısı 500'ü bulmazken, biz bütün rakiplerin toplamının 4 katı seviyesindeyiz. Mobilyada açık ara öndeyiz. Rekabet sizi her zaman zinde tutar. Mobilya sektöründe lider olacağız hayali uzunca sürece gerçekleşecek bir hayal değil. Mobilya sektörünün bir tane lideri var, oda İstikbal müdürüdür" ifadelerini kullandı.

Holdingin eski CEO'su Ertunç Laçiner hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından soruşturma başlatıldığını kaydeden Alpaslan Baki Ertekin, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu o süreçle ilgili olarak bir araştırma komisyonu kurdu. O araştırma komisyonu kendi içerisinde birkaç tane müfettişi görevlendirdi. O arkadaşlar Kayseri'ye gelip gidiyorlar, ilgili yerlerle görüşüyorlar. Bizden istedikleri her türlü bilgi ve belgeyi biz onlara tedarik ediyoruz. Şu aşamada soruşturma devam ettiği için benim bir şey söylemem uygun değil ama eminim o soruşturma bittiği zaman üst merci olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eğer bir yanlışlık, hata ve usulsüzlük bulursa gerekli açıklamayı yapacak" dedi.

Yeni yatırım planları hakkında konuşan Ertekin, "2018 yılı içerisine mevcut üretim tesislerimizden Boytaş, İstikbal ve biraz da Merkez Çelik'e yapacağımız yaklaşık 100 milyon TL'lik bir yatırım var. Bu bizim ölçeğimizde büyük bir yatırım değil ama 100 milyon TL'lik yatırımı bu 3 üretim tesisinde yapacağız. Bir de 2018-2019 ve 2020 yıllarında 364 milyon dolar enerjiye yatırım yapmayı planlıyoruz. Çünkü lisanslarımız var. Şuanda 283 megavat kurulu gücümüzün yanında 287 megavatta rüzgarda ve güneş enerjisinde alınmış lisanslarımız var. Bu lisansları 202 sonuna kadar hayata geçirmek durumundayız. Oradaki yatırım miktarı da yaklaşık 364 milyon dolardır. Onunla ilgili bir karar aşamasındayız. O karar alındıktan sonra gerekli kredi görüşmeleri yapılıp o yatırımda yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "15 Temmuz sürecinden sonra mavi yaka grubundan ayrılanlar sizin tarafınızdan göreve geri çağırıldı mı?" yönünde bir soru üzerine Ertekin, "Mavi yakada ne olup bittiğini hiç bilmiyorum. Üretim genel müdürlerimize emanet. Onların özlük haklarının takibi, işe alımları ve işten çıkarılmaları tamamıyla onların inisiyatifindedir. Ben 1 tane mavi yakanın işe başladığını yada ayrıldığını bilmem. Zaten mantıklı düşündüğünüzde bin 400'ten fazla yönetici vasfında insanın çalıştığı bir grupta 12 bine yakın işçinin olduğu bir grupta CEO koltuğunda oturan birisinin yeni bir işçi başladı, yeni bir işçi ayrıldı gibi konularla uğraşabilmesi mümkün değil. Bununla uğraşırsa zaten CEO'luk yapmaz. Beyaz yakayla ilgili olarak da beyaz yakadan çeşitli Saiklerle işten çıkarılmış arkadaşlar var. Bu arkadaşların içerisinde de 74 tanesi dilekçe vererek haksız bir şekilde işten çıkarıldıklarını iddia ediyorlar. Bizde işten çıkarılma nedenlerine bakıyoruz. Çoğu da FETÖ ile iltisaklı oldukları için işten çıkarılmışlar" diye cevap verdi. - KAYSERİ