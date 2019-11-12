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Boston Celtics'te Gordon Hayward 6 hafta forma giyemeyecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in skorer oyuncusu Gordon Hayward, sakatlığı nedeniyle 6 hafta forma giyemeyecek.

12.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:42
Boston Celtics'te Gordon Hayward 6 hafta forma giyemeyecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi 'in skorer oyuncusu Gordon Hayward, sakatlığı nedeniyle 6 hafta forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Celtics'in 'ü 135-115 yendiği maçta sol eli kırılan Hayward'ın ameliyat edildiği ve iyileşme sürecinin yaklaşık 6 hafta süreceği bildirildi.

Bu sezon 8 maçta görev yapan Hayward, şu ana kadar 18,9 sayı, 7,1 ribaunt, 4,1 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA
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