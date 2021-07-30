Bosnalı Sırplar "soykırımın inkarının cezalandırılması yasası"na kanuni düzenlemeyle cevap verdi

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) yerel parlamentosunda yapılan oturumda, ülkenin yüksek temsilcisi Valentin Inzko tarafından 23 Temmuz'da çıkartılan "soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa"ya cevap olarak entite düzeyinde kanuni düzenlemeye gidildi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) yerel parlamentosunda yapılan oturumda, ülkenin yüksek temsilcisi Valentin Inzko tarafından 23 Temmuz'da çıkartılan "soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa"ya cevap olarak entite düzeyinde kanuni düzenlemeye gidildi.

Sırp siyasi partileri, RS Halk Meclisi'nde düzenlenen oturumda Sırp nüfusun yoğun olduğu "RS entitesine hakareti ve bu entiteyi soykırım üzerine kurulmuş bir yapı" olarak nitelendirmeyi suç sayan kanuni düzenleme geçirme kararı aldı. Söz konusu düzenlemeye göre, RS entitesini, bayrağını, entite marşını veya armasını aşağılayanlar ve hakaret edenler, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Entiteyi veya Sırpları "saldırgan" ya da "soykırımcı" olarak adlandıranların 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını öngören düzenlemeye göre, söz konusu suçları işleyen kimsenin maaşı devlet bütçesinden ödenen biri olması durumunda ise verilecek hapis cezası 2 yıldan 10 yıla kadar değişebilecek.

Sırp siyasi partilerinin üzerinde anlaşma sağladıkları kanuni düzenlemeye göre, söz konusu suçları, entitenin toprak bütünlüğü veya bağımsızlığına zarar vermek amacıyla işleyen kimse ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapse mahkum edilebilecek.

RS Halk Meclisi'nde düzenlenen oturumda, ayrıca Inzko tarafından çıkartılan yasanın RS'de uygulanmaması kararı da alındı.

"Soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa" 28 Temmuz'da yürürlüğe girdi

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Inzko'nun 23 Temmuz'da "Bonn Yetkilerine" dayanarak çıkarttığı "soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa", ülkenin resmi gazetesinde yayımlanarak 28 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Resmi gazetede yayımlanan yasaya göre, uluslararası mahkemelerde veya Bosna Hersek Mahkemesinde kanıtlanmış soykırım, insanlığa karşı suçları ve savaş suçlarını inkar, yüceltme, önemsizleştirme veya aklamaya çalışan kimseler, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Irk, renk, din, ulusal veya toplumsal köken, millet veya etnik topluluğa yönelik nefret ve şiddeti körükleyenlerin ise 3 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören yasa, söz konusu suçlara ilişkin afiş, el ilanı ve broşür dağıtan kimselerin ise en az 3 yıl hapse mahkum edilebilmesini sağlayacak.

Soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa ile ayrıca soykırım, insanlığa karşı suç veya savaş suçundan hüküm giyen kişileri ödüllendiren, yücelten, ayrıcalık tanıyan, isimlerini sokaklara, meydanlara, köprülere, kurumlara, şehirlere veya mahallere veren kimselerin en az 3 yıl hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Sırp lider Dodik, kendini savcılığa ihbar etti

Srebrenitsa soykırımını, Inzko'nun söz konusu yasayı çıkartmasının ardından da ısrarla inkar eden Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, RS'nin yasaya kurumsal cevap vereceğini ifade etmişti.

Dodik, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, Bosna Hersek Savcılığına müracaat ederek kendini ihbar etmişti.

Bosna Hersek'teki savaşta Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak erkeğin hunharca katledildiği Srebrenitsa'da ve RS sınırları içerisinde kalan bazı şehirlerde, söz konusu yasaya karşı çıkan ve soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'i destekleyen Sırplar, birçok noktaya Mladic'in fotoğrafları ile "Ratko Mladic, sen bizim kahramanımızsın!" yazılı afişler asmıştı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995 arasında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl Birleşmiş Milletlere Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

Avusturyalı diplomat Valentin Inzko, 2009'dan beri Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi olarak görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin