Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (5)
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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (5)

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (5)
Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel

ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da, boşanmak üzere olduğu Aygül Yıldız'ı sokak ortasında silahla vurarak, öldüren Mehmet Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, boşanmak üzere olduğu Aygül Yıldız'ı sokak ortasında silahla vurarak, öldüren Mehmet Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Derya EVREN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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