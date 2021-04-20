Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (5)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da, boşanmak üzere olduğu Aygül Yıldız'ı sokak ortasında silahla vurarak, öldüren Mehmet Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da, boşanmak üzere olduğu Aygül Yıldız'ı sokak ortasında silahla vurarak, öldüren Mehmet Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Derya EVREN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN