Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler

Sakarya Nehri'nden gelen kumlarla yapılan tesis yabancı kulüpleri ağırlayacak

Körfez kıyısındaki dev tesis yerli ve yabancı kulüplerin kamp alacanı olacak

KOCAELİ - İzmit Körfezi kıyısındaki boş arazide Sakarya Nehri'nden kamyon dolusu kum getirerek inşa edilen dev spor tesisi, korona virüs dönemi sonrasında kamp dönemlerinde yerli ve yabancı kulüpleri ağırlayacak.

Başiskele ilçesi Karşıyaka Mahallesi sınırları içinde bulunan İzmit Körfezi kıyısındaki 25 dönümlük boş arazi, yüzlerce kamyon malzeme taşınarak dev bir spor tesisi haline getirildi. 2019 yılında inşası tamamlanarak hizmete açılan tesiste Kocaeli'den ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda futbol takımı, İzmit Körfez'i manzarasında kamp yapma imkanına kavuştu. İstanbul'a yakın olmasının da etkisiyle ilgi gören tesisin korona virüs döneminden sonra büyük organizasyonlara ev sahipliği yapması ve yabancı futbol kulüplerini ağırlaması bekleniyor.

Sakarya Nehri'nden özel kum getirilerek yapıldı

Futbol sahasının zemininin altı yaklaşık 50 santimetre kalınlığında Sakarya Nehri'nden getirilmiş, özel olarak yıkanmış çakıl taşları ile dolduruldu. Çakıl taşlarının üzerine yine yaklaşık 50 santimetre özel kum dolduruldu ve zemin sağlam hale getirildi. Altyapısı oluşturulan saha 5 çeşit özel çim tohumu ekilerek şu anki haline geldi. Alanın geniş olması sebebiyle günde 4 takımın antrenman yapabileceği sahaya yurt içinden şu ana kadar 20 futbol takımı geldi.

Murat Edis: "En büyük problemimiz bizim saha bulamamaktı"

Getirdikleri takımlara uygun saha bulamadıklarını ve bu tesisin yapımıyla bu sorunu çözdüklerini belirten Avrupa Antrenörler Derneği Başkan Danışmanı ve FIFA menajeri olan Murat Edis, "2019'da burayı inşa ettik çünkü çok fazla takım getirdik. Burada en büyük problemimiz bizim saha bulamamaktı yani çok kötü sahalarda antrenman yaptık. Sonunda Covid-19'dan önce buraya başladık ve bitirdik ama Covid-19 bizi durdurdu. Şimdi arkadaşımız Raed Saddık geçen sene gelemedi, bu sene sahaların son halini görmek için geldi çünkü Haziran-Temmuz aylarında çok büyük organizasyonlar var. Yaklaşık 20-25 tane futbol takımı var ve çocuk organizasyonları var. Şu anda sahanın son halini de gördü ve oldukça mutlu" dedi.

"Yaklaşık 70-80 tane futbol takımı getirdik"

Tesisin konumu ve zemininin kaliteli olması gibi avantajların yabancı kulüplerin sahayı seçmesinde önemli etken olacağını belirten Edis, "İstanbul'a yakın olması, havalimanına yakın olması, bölgenin iyi olması yani izin günlerinde İstanbul'a gidiyor bunlar. Antrenman bittiği zaman hemen sahil kenarına gidip kahve içiyorlar. Dağda gidip kalmıyorlar 15-20 gün burada sosyal aktivite konusunda daha rahatlar. Güzel bir yer, doğası var, denizi var, istedikleri zaman alışverişe gidiyorlar burada çok fazla alışveriş yeri var. Mutlular yani bugüne kadar yaklaşık 70-80 tane futbol takımı getirdik Araplardan burayı çok istiyorlar. Sahayla beraber belki 150 ye çıkar" diye konuştu.

"Burası oralar için çok popüler"

Tesisin Arap futbol kulüpleri için çok popüler olduğunun altını çizen Murat Edis, "Genellikle Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai den takımlar geliyor. Fakat iki senedir Suudi Arabistan ile ilişkilerimizden dolayı problemdi ama şu anda tamamen gelmek için kapılar açıldı inşallah onun için geldi. Takımlar da gelecek inşallah. Kuveyt'ten geliyor, Katar'dan geldi, Suudi Arabistan'dan geldi, Bahreyn'den geldi. Burası oralar için çok popüler. Basketbol takımları da gelecek buraya. İki basketbol sahamız var onları bitirdiğimiz zaman da basket ve futbol takımları gelecek inşallah" şeklinde konuştu.

"Sahan varsa her ülkeden getirirsin"

Futbol takımlarının sahaya ve tesise verdiği önemi belirterek Avrupa'dan da takımların gelebileceğini aktaran Edis, " Avrupa ülkelerinden de gelecekler. Tabii korona virüsten dolayı şu an bir şey diyemiyoruz ama Böyle bir tesisi tanıttığın zaman dünyanın her tarafından gelirler çünkü futbol takımları sahaya gelir, saha olduğu için gelirler yani sahan varsa her ülkeden getirirsin. Yani bugün Japonya'dan da Çin'den de takım getirirsin çünkü futbol eşittir saha. Sahan yoksa hiçbir şansın yok. Bu bölge de böyle bir saha kazandı. Bana göre dünyanın sayılı futbol merkezlerinden biri olabilir" ifadelerini kullandı.

Raed Saddık: "İlk uluslararası turnuvayı da burada yapacağız"

Tesisi ve zemini çok beğendiğini söyleyen söyleyen futbol organizatörü Raed Saddık ise şöyle konuştu:

"Covid-19 bittikten sonra en güzel çalışmaları burada yapacağız. İlk uluslararası turnuvayı da burada yapacağız. Bütün dünyadaki takımları buraya getirmek için elimizden geleni yapacağız basketbol ve futbolla ilgili" dedi.

Çetin Bingöl: "Sakarya Nehri'nden gelen kumlar dev spor tesisine dönüştü"

Tesisin Türkiye'deki en iyi tesislerden olduğunu dile getiren Basketbol antrenörü Çetin Bingöl de şu cümlelere yer verdi:

"Çim sahamız organik çim. Bunun altı çok önemli altında 50 santim çakıl var Sakarya nehrinden geldi özel yıkanmış, onun üstünde bir 50 santimlik kum var özel ölçüsünde yine Sakarya nehrinden geldi. Onun üstünde ektiğimiz tohumlar var 5 çeşit tohum var burada. Altyapısı mükemmel. Yani Türkiye'de liglerde oynanan sahalara baktığınız zaman da buranın daha iyi olduğunu görebilirsiniz ama görmeden bunu anlamak çok zor. Bunun dışında kapalı spor salonumuz var çift sahalı aynı zamanda futsal ölçülerinde ve hentbol ölçülerinde çok amaçlı bir salon. Aynı anda çift basketbol sahası 4 voleybol sahası olabiliyor. Onun dışında 2 tane kapalı çim halı sahamız var daha korona virüsten ötürü yapamadığımız tenis kortlarımız olacak, atletizm pistimiz olacak. Yıllardır bunun özlemini çekiyorduk ben özellikle. Hep en büyük sıkıntımız tesis sorunuydu, bunu da yaptık diye düşünüyorum."

