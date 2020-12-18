Borsada şehir endekslerinin değişimi
18.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.9431,45BIST ANKARA2.244-0,29BIST ANTALYA2.043-0,11BIST BALIKESİR1.888-0,26BIST BURSA3.4870,14BIST DENIZLI2.755-0,44BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.943
|1,45
|BIST ANKARA
|2.244
|-0,29
|BIST ANTALYA
|2.043
|-0,11
|BIST BALIKESİR
|1.888
|-0,26
|BIST BURSA
|3.487
|0,14
|BIST DENIZLI
|2.755
|-0,44
|BIST ISTANBUL
|1.473
|1,00
|BIST IZMIR
|3.119
|0,37
|BIST KAYSERI
|7.929
|-0,94
|BIST KOCAELI
|3.395
|0,09
|BIST KONYA
|3.178
|-1,77
|BIST TEKIRDAĞ
|9.129
|-0,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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