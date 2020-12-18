Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

18.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:51
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.9431,45BIST ANKARA2.244-0,29BIST ANTALYA2.043-0,11BIST BALIKESİR1.888-0,26BIST BURSA3.4870,14BIST DENIZLI2.755-0,44BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.9431,45
BIST ANKARA2.244-0,29
BIST ANTALYA2.043-0,11
BIST BALIKESİR1.888-0,26
BIST BURSA3.4870,14
BIST DENIZLI2.755-0,44
BIST ISTANBUL1.4731,00
BIST IZMIR3.1190,37
BIST KAYSERI7.929-0,94
BIST KOCAELI3.3950,09
BIST KONYA3.178-1,77
BIST TEKIRDAĞ9.129-0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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