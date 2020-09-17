Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 5.083 -1,77
BIST ANKARA 2.023 -0,06
BIST ANTALYA 1.411 -0,29
BIST BALIKESİR 1.337 1,02
BIST BURSA 2.753 1,20
BIST DENIZLI 2.
17.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.083
|-1,77
|BIST ANKARA
|2.023
|-0,06
|BIST ANTALYA
|1.411
|-0,29
|BIST BALIKESİR
|1.337
|1,02
|BIST BURSA
|2.753
|1,20
|BIST DENIZLI
|2.545
|-0,01
|BIST ISTANBUL
|1.185
|0,26
|BIST IZMIR
|2.599
|0,57
|BIST KAYSERI
|5.740
|0,28
|BIST KOCAELI
|2.483
|0,94
|BIST KONYA
|1.846
|-1,63
|BIST TEKIRDAĞ
|7.425
|-2,12
Kaynak: AA
Haber Yorumları
500