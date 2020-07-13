Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 373.503 8,12
BIST ANKARA 210.504 3,52
BIST ANTALYA 139.554 7,99
BIST BALIKESİR 128.228 4,95
BIST BURSA 256.
13.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:49
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|373.503
|8,12
|BIST ANKARA
|210.504
|3,52
|BIST ANTALYA
|139.554
|7,99
|BIST BALIKESİR
|128.228
|4,95
|BIST BURSA
|256.049
|4,97
|BIST DENIZLI
|247.206
|2,25
|BIST ISTANBUL
|123.522
|2,74
|BIST IZMIR
|247.510
|3,86
|BIST KAYSERI
|562.567
|5,34
|BIST KOCAELI
|235.022
|3,25
|BIST KONYA
|120.688
|4,70
|BIST TEKIRDAĞ
|759.716
|2,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA