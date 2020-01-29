29.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 257.761 1,05 BIST ANKARA 162.906 0,23 BIST ANTALYA 113.156 0,82 BIST BALIKESİR 125.954 0,30 BIST BURSA 215.810 -0,71 BIST DENIZLI 153.788 1,51 BIST ISTANBUL 120.692 -0,17 BIST IZMIR 220.634 -1,03 BIST KAYSERI 534.145 -0,16 BIST KOCAELI 244.308 -0,50 BIST KONYA 106.480 0,63 BIST TEKIRDAĞ 480.172 -1,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA