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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 257.761 1,05
BIST ANKARA 162.906 0,23
BIST ANTALYA 113.156 0,82
BIST BALIKESİR 125.954 0,30
BIST BURSA 215.

29.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 257.761 1,05
BIST ANKARA 162.906 0,23
BIST ANTALYA 113.156 0,82
BIST BALIKESİR 125.954 0,30
BIST BURSA 215.810 -0,71
BIST DENIZLI 153.788 1,51
BIST ISTANBUL 120.692 -0,17
BIST IZMIR 220.634 -1,03
BIST KAYSERI 534.145 -0,16
BIST KOCAELI 244.308 -0,50
BIST KONYA 106.480 0,63
BIST TEKIRDAĞ 480.172 -1,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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