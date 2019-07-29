Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.946 0,66 BIST ANKARA 118.449 2,65 BIST ANTALYA 49.516 1,07 BIST BALIKESİR 57.454 1,20 BIST BURSA 143.475 -0,50 BIST DENIZLI 84.163 2,11 BIST ISTANBUL 103.101 0,44 BIST IZMIR 160.160 1,13 BIST KAYSERI 336.195 -0,46 BIST KOCAELI 241.397 1,01 BIST KONYA 64.063 -0,97 BIST TEKIRDAĞ 216.454 -1,43

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)