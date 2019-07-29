Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.946 0,66
BIST ANKARA 118.449 2,65
BIST ANTALYA 49.516 1,07
BIST BALIKESİR 57.454 1,20
BIST BURSA 143.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.946 0,66
BIST ANKARA 118.449 2,65
BIST ANTALYA 49.516 1,07
BIST BALIKESİR 57.454 1,20
BIST BURSA 143.475 -0,50
BIST DENIZLI 84.163 2,11
BIST ISTANBUL 103.101 0,44
BIST IZMIR 160.160 1,13
BIST KAYSERI 336.195 -0,46
BIST KOCAELI 241.397 1,01
BIST KONYA 64.063 -0,97
BIST TEKIRDAĞ 216.454 -1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et