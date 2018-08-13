Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.185 -4,82
BIST ANKARA 121.740 -3,91
BIST ANTALYA 48.800 -3,99
BIST BALIKESİR 52.883 -7,78
BIST BURSA 147.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.185 -4,82
BIST ANKARA 121.740 -3,91
BIST ANTALYA 48.800 -3,99
BIST BALIKESİR 52.883 -7,78
BIST BURSA 147.746 -2,97
BIST DENIZLI 68.346 -3,14
BIST ISTANBUL 96.995 0,08
BIST IZMIR 153.797 1,53
BIST KAYSERI 249.828 -4,64
BIST KOCAELI 217.401 6,80
BIST KONYA 52.486 -4,77
BIST TEKIRDAĞ 195.443 -2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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