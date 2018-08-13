Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.185 -4,82
BIST ANKARA 121.740 -3,91
BIST ANTALYA 48.800 -3,99
BIST BALIKESİR 52.883 -7,78
BIST BURSA 147.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.185
|-4,82
|BIST ANKARA
|121.740
|-3,91
|BIST ANTALYA
|48.800
|-3,99
|BIST BALIKESİR
|52.883
|-7,78
|BIST BURSA
|147.746
|-2,97
|BIST DENIZLI
|68.346
|-3,14
|BIST ISTANBUL
|96.995
|0,08
|BIST IZMIR
|153.797
|1,53
|BIST KAYSERI
|249.828
|-4,64
|BIST KOCAELI
|217.401
|6,80
|BIST KONYA
|52.486
|-4,77
|BIST TEKIRDAĞ
|195.443
|-2,63