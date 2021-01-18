Borsada işlem hacmi sıralaması
18.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:39
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)2.190.257.685Doğan Holding1.962.739.059Koza Altın1.645.962.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.190.257.685
|Doğan Holding
|1.962.739.059
|Koza Altın
|1.645.962.701
|Garanti Bankası
|1.567.958.764
|Şişe Cam
|1.195.113.653
|Emlak Konut GMYO
|1.159.393.185
|Türk Hava Yolları
|1.155.786.729
|Ereğli Demir Çelik
|993.428.923
|Zorlu Enerji
|726.902.285
|Petkim
|616.274.601
|Akbank
|608.814.415
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|590.786.147
|Tüpraş
|548.931.699
|Turkcell
|518.729.941
|İhlas Gayrimenkul
|497.127.598
|Yapı ve Kredi Bankası
|481.227.081
|ASELSAN
|457.801.829
|İş GMYO
|452.830.573
|Odaş Elektrik
|418.978.223
|Şekerbank
|413.331.915
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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