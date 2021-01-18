Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Borsada işlem hacmi sıralaması

18.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:39
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)2.190.257.685Doğan Holding1.962.739.059Koza Altın1.645.962.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)2.190.257.685
Doğan Holding1.962.739.059
Koza Altın1.645.962.701
Garanti Bankası1.567.958.764
Şişe Cam1.195.113.653
Emlak Konut GMYO1.159.393.185
Türk Hava Yolları1.155.786.729
Ereğli Demir Çelik993.428.923
Zorlu Enerji726.902.285
Petkim616.274.601
Akbank608.814.415
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası590.786.147
Tüpraş548.931.699
Turkcell518.729.941
İhlas Gayrimenkul497.127.598
Yapı ve Kredi Bankası481.227.081
ASELSAN457.801.829
İş GMYO452.830.573
Odaş Elektrik418.978.223
Şekerbank413.331.915
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın Stjepan Tomas Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 18:42:27. #1.14#
title