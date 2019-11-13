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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.102.824.714
Aselsan 584.949.210
Pegasus 569.204.

13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.102.824.714
Aselsan 584.949.210
Pegasus 569.204.016
Garanti Bankası 394.971.516
Kardemir (D) 383.064.265
Akbank 296.322.024
Koza Madencilik 245.578.812
T. Halk Bankası 243.218.342
Sabancı Holding 223.687.634
Şişe Cam 222.504.590
Petkim 212.402.233
Ereğli Demir Çelik 209.395.548
Alarko Holding 200.035.154
Fenerbahçe Futbol 166.261.306
İş Fin.Kir. 156.071.634
Koza Altın 145.977.112
Tekfen Holding 145.315.767
İpek Doğal Enerji 142.201.348
Türk Telekom 142.055.653
Vakıflar Bankası 128.277.890

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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