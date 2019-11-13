13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.102.824.714 Aselsan 584.949.210 Pegasus 569.204.016 Garanti Bankası 394.971.516 Kardemir (D) 383.064.265 Akbank 296.322.024 Koza Madencilik 245.578.812 T. Halk Bankası 243.218.342 Sabancı Holding 223.687.634 Şişe Cam 222.504.590 Petkim 212.402.233 Ereğli Demir Çelik 209.395.548 Alarko Holding 200.035.154 Fenerbahçe Futbol 166.261.306 İş Fin.Kir. 156.071.634 Koza Altın 145.977.112 Tekfen Holding 145.315.767 İpek Doğal Enerji 142.201.348 Türk Telekom 142.055.653 Vakıflar Bankası 128.277.890

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA