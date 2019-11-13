Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.102.824.714
Aselsan 584.949.210
Pegasus 569.204.
13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.102.824.714
|Aselsan
|584.949.210
|Pegasus
|569.204.016
|Garanti Bankası
|394.971.516
|Kardemir (D)
|383.064.265
|Akbank
|296.322.024
|Koza Madencilik
|245.578.812
|T. Halk Bankası
|243.218.342
|Sabancı Holding
|223.687.634
|Şişe Cam
|222.504.590
|Petkim
|212.402.233
|Ereğli Demir Çelik
|209.395.548
|Alarko Holding
|200.035.154
|Fenerbahçe Futbol
|166.261.306
|İş Fin.Kir.
|156.071.634
|Koza Altın
|145.977.112
|Tekfen Holding
|145.315.767
|İpek Doğal Enerji
|142.201.348
|Türk Telekom
|142.055.653
|Vakıflar Bankası
|128.277.890
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA