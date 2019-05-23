Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.034.584.183 Türk Hava Yolları 975.494.899 Koza Madencilik 337.046.800 Halkbank 310.077.803 ASELSAN 283.973.335 Akbank 208.558.040 Kardemir (D) 188.615.036 Vestel 133.635.499 İş Bankası (C) 130.066.074 Petkim 120.208.257 Yapı ve Kredi Bank. 91.841.905 Türk Telekom 90.949.954 Vakıflar Bankası 87.452.475 Bim Mağazalar 82.914.725 İpek Doğal Enerji 81.140.997 Emlak Konut GMYO 80.522.188 Tüpraş 77.629.007 Koza Altın 66.384.977 Sasa Polyester 62.383.556 Ereğli Demir Çelik 61.192.944

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)