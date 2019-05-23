Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.034.584.183
Türk Hava Yolları 975.494.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.034.584.183
|Türk Hava Yolları
|975.494.899
|Koza Madencilik
|337.046.800
|Halkbank
|310.077.803
|ASELSAN
|283.973.335
|Akbank
|208.558.040
|Kardemir (D)
|188.615.036
|Vestel
|133.635.499
|İş Bankası (C)
|130.066.074
|Petkim
|120.208.257
|Yapı ve Kredi Bank.
|91.841.905
|Türk Telekom
|90.949.954
|Vakıflar Bankası
|87.452.475
|Bim Mağazalar
|82.914.725
|İpek Doğal Enerji
|81.140.997
|Emlak Konut GMYO
|80.522.188
|Tüpraş
|77.629.007
|Koza Altın
|66.384.977
|Sasa Polyester
|62.383.556
|Ereğli Demir Çelik
|61.192.944
Kaynak: AA