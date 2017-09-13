Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 578.679.768 Halkbank 549.031.202 ASELSAN 392.848.453 Garanti Bankası 306.549.698 Sabancı Holding 247.897.171 Emlak Konut GMYO 240.734.898 GÜBRETAŞ 232.032.628 Kardemir (D) 224.954.352 Ereğli Demir Celik 171.039.472 Petkim 158.834.134 Sasa Polyester 144.047.360 Akbank 127.628.831 Doğan Holding 124.491.010 Tüpraş 101.851.309 Carrefoursa 86.431.207 Turkcell 78.756.296 Arçelik 77.890.448 Zorlu Enerji 77.215.555 Koza Madencilik 70.529.374 Yapı ve Kredi . 70.491.178

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)