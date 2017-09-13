Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 578.679.768
Halkbank 549.031.202
ASELSAN 392.848.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|578.679.768
|Halkbank
|549.031.202
|ASELSAN
|392.848.453
|Garanti Bankası
|306.549.698
|Sabancı Holding
|247.897.171
|Emlak Konut GMYO
|240.734.898
|GÜBRETAŞ
|232.032.628
|Kardemir (D)
|224.954.352
|Ereğli Demir Celik
|171.039.472
|Petkim
|158.834.134
|Sasa Polyester
|144.047.360
|Akbank
|127.628.831
|Doğan Holding
|124.491.010
|Tüpraş
|101.851.309
|Carrefoursa
|86.431.207
|Turkcell
|78.756.296
|Arçelik
|77.890.448
|Zorlu Enerji
|77.215.555
|Koza Madencilik
|70.529.374
|Yapı ve Kredi .
|70.491.178
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)