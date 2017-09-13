Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 578.679.768
Halkbank 549.031.202
ASELSAN 392.848.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 578.679.768
Halkbank 549.031.202
ASELSAN 392.848.453
Garanti Bankası 306.549.698
Sabancı Holding 247.897.171
Emlak Konut GMYO 240.734.898
GÜBRETAŞ 232.032.628
Kardemir (D) 224.954.352
Ereğli Demir Celik 171.039.472
Petkim 158.834.134
Sasa Polyester 144.047.360
Akbank 127.628.831
Doğan Holding 124.491.010
Tüpraş 101.851.309
Carrefoursa 86.431.207
Turkcell 78.756.296
Arçelik 77.890.448
Zorlu Enerji 77.215.555
Koza Madencilik 70.529.374
Yapı ve Kredi . 70.491.178


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)