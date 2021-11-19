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Borsada günün ilk yarısı (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.001,600,00-25,92
İş Bankası (C)7,19-0,285,85
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,311,53-14,25
İş Girişim7,850,26-58,58
İş GMYO2,420,41-4,72
İş Y. Men. Değ.18,991,0114,42
İş Yat. Ort.2,881,77-14,36
İşbir Holding46,00-0,78-14,30
İşbir Sentetik Dokuma11,840,00

Işık Plastik5,380,19

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,920,00-19,30
İttifak Holding1,452,11-34,98
İz Hayvancılık Tarım20,64-2,1814,67
İzmir Demir Çelik2,301,77-30,50
İzmir Fırça6,351,7614,21
Jantsa Jant Sanayi60,352,5545,60
Kafein Yazılım19,200,52-10,03
Kalekim Kimyevi Maddeler17,871,42

Kaplamin24,280,17-28,17
Kardemir (A)7,374,9923,87
Kardemir (B)7,324,7238,90
Kardemir (D)8,326,1243,94
Karel Elektronik9,361,8539,20
Karsan Otomotiv4,065,7324,92
Karsu Tekstil7,830,13-8,42
Kartal Yenilenebilir Enerji12,69-0,86

Kartonsan51,650,88-45,44
Katmerciler Ekipman1,441,41-16,87
Kent Gıda155,00-0,51-56,41
Kerevitaş Gıda4,371,39-33,59
Kervan Gıda12,150,9118,71
Kervansaray Yat. Holding0,650,00-48,41
Kiler GMYO2,190,92-12,75
Kızılbük GYO34,541,59

Klimasan Klima9,520,8512,83
Koç Holding27,86-0,6436,22
Konfrut Gıda3,961,54-6,27
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,051,14201,06
Konya Çimento859,302,42-23,96
Koray GMYO7,210,4262,02
Kordsa Teknik Tekstil30,761,3897,81
Koza Altın120,900,0025,03
Koza Madencilik18,620,4920,21
Körfez GMYO5,75-0,86-0,86
Kristal Kola1,301,56-57,45
Kron Telekomünikasyon34,440,35-6,51
Kuştur Kuşadası Turizm205,002,5030,32
Kuyas Yatırım2,750,7319,57
Kütahya Porselen84,451,3267,39
Kütahya Şeker Fabrikası28,30-0,56

Lider Faktoring3,173,59-7,04
Link Bilgisayar26,440,76-16,32
Logo Yazılım42,360,3836,03
Lokman Hekim Sağlık11,830,6066,67
Lüks Kadife48,020,0867,23
Makina Takım3,11-0,32-8,80
Manas Enerji Yönetimi15,400,39

Margün Enerji8,741,98

Marka Yatırım Holding3,98-1,00-38,10
Marmaris Altınyunus172,000,7054,82
Marshall230,200,26-24,94
Martı GMYO0,920,00-63,97
Martı Otel1,790,56-15,96
Matriks Bilgi Dağıtım22,420,18

Mavi Giyim75,95-1,0447,16
Mazhar Zorlu Holding30,703,16-2,48
Meditera Tıbbi Malzeme35,000,06

Mega Polietilen4,860,83-36,55
Menderes Tekstil2,070,49-33,01
Mercan Kimya12,35-9,99

Merit Turizm27,18-3,82162,37
Merko Gıda4,672,19-45,95
Metemtur Yatırım2,77-0,72-65,74
Metro Holding1,28-0,78-38,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,750,36-4,84
Metro Yatırım Ortaklığı1,75-1,13-24,89
Migros Ticaret42,20-0,05-1,40
Milpa3,892,64-15,43
Mistral GMYO4,41-1,34-5,69
MLP Sağlık30,581,6653,90
MMC San. ve Tic. Yat.5,45-0,7318,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,78-0,29-42,78
Mondi Tire Kutsan8,452,3011,18
Nasmed Egepol6,764,00

Naturel Enerji35,323,82-0,53
Naturelgaz7,310,14

Net Holding5,16-1,7150,44
Netaş Telekom.17,402,53-38,03
Niğbaş Niğde Beton6,891,03-86,75
Nuh Çimento41,742,56-13,09
Nurol GMYO10,27-0,5840,88
Odaş Elektrik1,571,29-46,30
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,35-0,15

Orge Enerji Elektrik6,311,4536,80
Orma Orman Mahsulleri25,00-0,0869,84
Osmanlı Menkul24,200,00-21,29
Ostim Endüstriyel Yat1,701,19-27,15
Otokar381,000,5325,21
Oyak Çimento7,191,99-18,11
Oyak Yat. Ort.6,940,580,55
Oyak Yatırım Menkul29,541,86

Oylum Sınai Yatırımlar8,695,9884,50
Özak GMYO5,636,6310,39
Özbal Çelik Boru17,25-2,76163,36
Özderici GMYO1,660,61-25,23
Özerden Plastik7,580,40-15,78
Pamel Elektrik61,250,49187,29
Panora GMYO7,20-2,3122,64
Papilon Savunma13,832,29-39,18
Park Elek.Madencilik5,302,32-1,30
Parsan33,441,8337,61
Pegasus97,35-3,6130,50
Peker GMYO1,030,00-55,97
Penguen Gıda3,900,52-22,77
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım172,501,11

Pera GMYO1,370,74-21,79
Pergamon Dış Ticaret22,701,6123,85
Petkim7,730,2655,22
Petrokent Turizm3.645,00-0,14302,14
Pınar Et ve Un18,422,85-15,83
Pınar Su3,652,24-10,19
Pınar Süt17,191,84-23,77
Plastikkart18,071,8026,86
Polisan Holding2,860,70-25,61
Politeknik Metal324,00-0,77-20,14
Prizma Press Matbaacılık3,74-0,27-31,75
QNB Finans Fin. Kir.63,00-0,32-49,72
QNB Finansbank35,980,00-48,86
QUA Granite Hayal Yapı11,271,26

Ral Yatırım Holding11,099,91149,77
Ray Sigorta9,911,33-35,86
Reysaş GMYO3,29-1,201,49
Reysaş Lojistik4,960,20-4,14
Rhea Girişim2,070,49-44,35
Rodrigo Tekstil12,993,34-5,25
Royal Halı2,960,34-13,95
RTA Laboratuvarları20,081,26-33,69
Sabancı Holding14,010,5727,06
Safkar Ege Soğutmacılık6,981,90-35,85
Sanel Mühendislik4,870,2142,40
Sanifoam Sünger29,069,99113,68
Sanko Pazarlama9,591,373,48
Saray Matbaacılık3,801,33-56,67
Sarkuysan16,730,9792,36
Sasa Polyester33,900,36126,23
Say Yenilenebilir Enerji21,461,13152,17
Sekuro Plastik17,83-0,7827,72
Selçuk Ecza Deposu9,980,71-25,70
Selçuk Gıda4,158,07-16,67
Selva Gıda Sanayi8,891,25

Senkron Güvenlik24,860,16-5,33
Serve Film Prodüksiyon12,75-3,41-20,31
Servet GMYO74,300,95-5,23
Seyitler Kimya17,800,5632,21
Silverline Endüstri5,070,20-41,05
Sinpaş GMYO4,110,49-1,67
Smartiks Yazılım4,981,01-43,79
Sodaş Sodyum Sanayii21,900,09-16,84
Söktaş2,843,27-12,64
Sönmez Filament28,920,42-45,62
Sönmez Pamuklu8,12-0,12-44,97
Sumaş Suni Tahta92,551,7081,43
Şeker Fin. Kir.4,69-0,64-26,72
Şekerbank1,14-0,87-24,50
Şişe Cam11,160,4555,88
Şok Marketler Ticaret14,262,4414,26
T. Halk Bankası4,780,42-14,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,85-1,73-36,09
T.S.K.B.1,56-1,27-10,68
T.Tuborg18,000,611,52
Taç Tarım Ürünleri25,48-0,08141,98
Tat Gıda10,760,75-6,93
TAV Havalimanları29,40-1,0138,03
Tek-Art Turizm1,260,00-37,62
Tekfen Holding17,661,387,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,291,62-27,37
Temapol Polimer Plastik13,744,4919,48
Tetamat Gıda Yatırımları209,509,97-3,14
TGS Dış Ticaret18,461,4345,24
Tofaş Oto. Fab.63,950,00106,88
Torunlar GMYO3,992,572,31
Trabzon Liman33,404,373,99
Trabzonspor Sportif8,361,09242,62
Trend GMYO6,450,00-48,69
TSKB GMYO2,640,00-45,30
Tuğçelik13,851,9971,41
Tukaş7,200,00-25,70
Turcas Petrol3,972,06-18,14
Tureks Turizm Taşımacılık14,160,21

Turkcell17,990,4520,61
Tümosan Motor ve Traktör17,07-0,1821,32
Tüpraş159,401,0147,59
Türk Hava Yolları17,60-2,2236,33
Türk İlaç Serum9,382,40

Türk Prysmian Kablo49,229,96308,04
Türk Telekom9,11-0,8715,33
Türk Traktör184,10-0,168,06
Türker Proje Gayrimenkul129,50-0,2314,70
Türkiye Sigorta5,062,64-18,10
Ufuk Yatırım20,000,2049,25
Ulaşlar Turizm Yat.3,83-2,30-9,67
Ulusal Faktoring2,270,44

Ulusoy Elektrik54,350,655,84
Ulusoy Un Sanayi5,581,649,66
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,630,62-30,34
Utopya Turizm17,500,92-54,90
Uzertaş Boya26,000,08-54,06
Ülker Bisküvi19,470,15-12,76
Ünlü Yatırım Holding5,613,31

Vakıf Fin. Kir.5,55-0,8962,85
Vakıf GMYO1,681,82-29,96
Vakıf Yat. Ort.5,730,17-22,15
Vakıflar Bankası3,960,25-15,92
Vakko Tekstil10,111,5161,34
Vanet Gıda6,131,32-20,70
VBT Yazılım20,280,80

Verusa Holding48,760,378,16
Verusaturk Girisim25,240,8893,44
Vestel29,121,1162,30
Vestel Beyaz Eşya7,000,5757,71
Viking Kağıt6,50-0,15-27,78
Yapı ve Kredi Bank.3,55-1,3918,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.28,960,35-19,98
Yataş12,930,23-8,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,990,34-32,05
Yeni Gimat GMYO16,20-0,0639,75
Yeo Teknoloji50,250,98

Yeşil GMYO0,861,18-37,68
Yeşil Yapı1,040,97-43,48
Yeşil Yatırım Holding1,990,00-53,46
Yibitaş İnşaat Malzeme9.897,802,13-36,55
Yonga Mobilya18,201,11-38,90
Yükselen Çelik5,391,513,75
Yünsa12,423,07-10,59
Ziraat GMYO2,33-0,85

Zorlu Enerji1,670,60-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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