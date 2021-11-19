Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.001,60 0,00 -25,92 İş Bankası (C) 7,19 -0,28 5,85 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -6,32 İş Fin.Kir. 3,31 1,53 -14,25 İş Girişim 7,85 0,26 -58,58 İş GMYO 2,42 0,41 -4,72 İş Y. Men. Değ. 18,99 1,01 14,42 İş Yat. Ort. 2,88 1,77 -14,36 İşbir Holding 46,00 -0,78 -14,30 İşbir Sentetik Dokuma 11,84 0,00 Işık Plastik 5,38 0,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 -19,30 İttifak Holding 1,45 2,11 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 20,64 -2,18 14,67 İzmir Demir Çelik 2,30 1,77 -30,50 İzmir Fırça 6,35 1,76 14,21 Jantsa Jant Sanayi 60,35 2,55 45,60 Kafein Yazılım 19,20 0,52 -10,03 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,87 1,42 Kaplamin 24,28 0,17 -28,17 Kardemir (A) 7,37 4,99 23,87 Kardemir (B) 7,32 4,72 38,90 Kardemir (D) 8,32 6,12 43,94 Karel Elektronik 9,36 1,85 39,20 Karsan Otomotiv 4,06 5,73 24,92 Karsu Tekstil 7,83 0,13 -8,42 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,69 -0,86 Kartonsan 51,65 0,88 -45,44 Katmerciler Ekipman 1,44 1,41 -16,87 Kent Gıda 155,00 -0,51 -56,41 Kerevitaş Gıda 4,37 1,39 -33,59 Kervan Gıda 12,15 0,91 18,71 Kervansaray Yat. Holding 0,65 0,00 -48,41 Kiler GMYO 2,19 0,92 -12,75 Kızılbük GYO 34,54 1,59 Klimasan Klima 9,52 0,85 12,83 Koç Holding 27,86 -0,64 36,22 Konfrut Gıda 3,96 1,54 -6,27 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,05 1,14 201,06 Konya Çimento 859,30 2,42 -23,96 Koray GMYO 7,21 0,42 62,02 Kordsa Teknik Tekstil 30,76 1,38 97,81 Koza Altın 120,90 0,00 25,03 Koza Madencilik 18,62 0,49 20,21 Körfez GMYO 5,75 -0,86 -0,86 Kristal Kola 1,30 1,56 -57,45 Kron Telekomünikasyon 34,44 0,35 -6,51 Kuştur Kuşadası Turizm 205,00 2,50 30,32 Kuyas Yatırım 2,75 0,73 19,57 Kütahya Porselen 84,45 1,32 67,39 Kütahya Şeker Fabrikası 28,30 -0,56 Lider Faktoring 3,17 3,59 -7,04 Link Bilgisayar 26,44 0,76 -16,32 Logo Yazılım 42,36 0,38 36,03 Lokman Hekim Sağlık 11,83 0,60 66,67 Lüks Kadife 48,02 0,08 67,23 Makina Takım 3,11 -0,32 -8,80 Manas Enerji Yönetimi 15,40 0,39 Margün Enerji 8,74 1,98 Marka Yatırım Holding 3,98 -1,00 -38,10 Marmaris Altınyunus 172,00 0,70 54,82 Marshall 230,20 0,26 -24,94 Martı GMYO 0,92 0,00 -63,97 Martı Otel 1,79 0,56 -15,96 Matriks Bilgi Dağıtım 22,42 0,18 Mavi Giyim 75,95 -1,04 47,16 Mazhar Zorlu Holding 30,70 3,16 -2,48 Meditera Tıbbi Malzeme 35,00 0,06 Mega Polietilen 4,86 0,83 -36,55 Menderes Tekstil 2,07 0,49 -33,01 Mercan Kimya 12,35 -9,99 Merit Turizm 27,18 -3,82 162,37 Merko Gıda 4,67 2,19 -45,95 Metemtur Yatırım 2,77 -0,72 -65,74 Metro Holding 1,28 -0,78 -38,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,75 0,36 -4,84 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 -1,13 -24,89 Migros Ticaret 42,20 -0,05 -1,40 Milpa 3,89 2,64 -15,43 Mistral GMYO 4,41 -1,34 -5,69 MLP Sağlık 30,58 1,66 53,90 MMC San. ve Tic. Yat. 5,45 -0,73 18,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,78 -0,29 -42,78 Mondi Tire Kutsan 8,45 2,30 11,18 Nasmed Egepol 6,76 4,00 Naturel Enerji 35,32 3,82 -0,53 Naturelgaz 7,31 0,14 Net Holding 5,16 -1,71 50,44 Netaş Telekom. 17,40 2,53 -38,03 Niğbaş Niğde Beton 6,89 1,03 -86,75 Nuh Çimento 41,74 2,56 -13,09 Nurol GMYO 10,27 -0,58 40,88 Odaş Elektrik 1,57 1,29 -46,30 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,35 -0,15 Orge Enerji Elektrik 6,31 1,45 36,80 Orma Orman Mahsulleri 25,00 -0,08 69,84 Osmanlı Menkul 24,20 0,00 -21,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,70 1,19 -27,15 Otokar 381,00 0,53 25,21 Oyak Çimento 7,19 1,99 -18,11 Oyak Yat. Ort. 6,94 0,58 0,55 Oyak Yatırım Menkul 29,54 1,86 Oylum Sınai Yatırımlar 8,69 5,98 84,50 Özak GMYO 5,63 6,63 10,39 Özbal Çelik Boru 17,25 -2,76 163,36 Özderici GMYO 1,66 0,61 -25,23 Özerden Plastik 7,58 0,40 -15,78 Pamel Elektrik 61,25 0,49 187,29 Panora GMYO 7,20 -2,31 22,64 Papilon Savunma 13,83 2,29 -39,18 Park Elek.Madencilik 5,30 2,32 -1,30 Parsan 33,44 1,83 37,61 Pegasus 97,35 -3,61 30,50 Peker GMYO 1,03 0,00 -55,97 Penguen Gıda 3,90 0,52 -22,77 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 172,50 1,11 Pera GMYO 1,37 0,74 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 22,70 1,61 23,85 Petkim 7,73 0,26 55,22 Petrokent Turizm 3.645,00 -0,14 302,14 Pınar Et ve Un 18,42 2,85 -15,83 Pınar Su 3,65 2,24 -10,19 Pınar Süt 17,19 1,84 -23,77 Plastikkart 18,07 1,80 26,86 Polisan Holding 2,86 0,70 -25,61 Politeknik Metal 324,00 -0,77 -20,14 Prizma Press Matbaacılık 3,74 -0,27 -31,75 QNB Finans Fin. Kir. 63,00 -0,32 -49,72 QNB Finansbank 35,98 0,00 -48,86 QUA Granite Hayal Yapı 11,27 1,26 Ral Yatırım Holding 11,09 9,91 149,77 Ray Sigorta 9,91 1,33 -35,86 Reysaş GMYO 3,29 -1,20 1,49 Reysaş Lojistik 4,96 0,20 -4,14 Rhea Girişim 2,07 0,49 -44,35 Rodrigo Tekstil 12,99 3,34 -5,25 Royal Halı 2,96 0,34 -13,95 RTA Laboratuvarları 20,08 1,26 -33,69 Sabancı Holding 14,01 0,57 27,06 Safkar Ege Soğutmacılık 6,98 1,90 -35,85 Sanel Mühendislik 4,87 0,21 42,40 Sanifoam Sünger 29,06 9,99 113,68 Sanko Pazarlama 9,59 1,37 3,48 Saray Matbaacılık 3,80 1,33 -56,67 Sarkuysan 16,73 0,97 92,36 Sasa Polyester 33,90 0,36 126,23 Say Yenilenebilir Enerji 21,46 1,13 152,17 Sekuro Plastik 17,83 -0,78 27,72 Selçuk Ecza Deposu 9,98 0,71 -25,70 Selçuk Gıda 4,15 8,07 -16,67 Selva Gıda Sanayi 8,89 1,25 Senkron Güvenlik 24,86 0,16 -5,33 Serve Film Prodüksiyon 12,75 -3,41 -20,31 Servet GMYO 74,30 0,95 -5,23 Seyitler Kimya 17,80 0,56 32,21 Silverline Endüstri 5,07 0,20 -41,05 Sinpaş GMYO 4,11 0,49 -1,67 Smartiks Yazılım 4,98 1,01 -43,79 Sodaş Sodyum Sanayii 21,90 0,09 -16,84 Söktaş 2,84 3,27 -12,64 Sönmez Filament 28,92 0,42 -45,62 Sönmez Pamuklu 8,12 -0,12 -44,97 Sumaş Suni Tahta 92,55 1,70 81,43 Şeker Fin. Kir. 4,69 -0,64 -26,72 Şekerbank 1,14 -0,87 -24,50 Şişe Cam 11,16 0,45 55,88 Şok Marketler Ticaret 14,26 2,44 14,26 T. Halk Bankası 4,78 0,42 -14,03 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,85 -1,73 -36,09 T.S.K.B. 1,56 -1,27 -10,68 T.Tuborg 18,00 0,61 1,52 Taç Tarım Ürünleri 25,48 -0,08 141,98 Tat Gıda 10,76 0,75 -6,93 TAV Havalimanları 29,40 -1,01 38,03 Tek-Art Turizm 1,26 0,00 -37,62 Tekfen Holding 17,66 1,38 7,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,29 1,62 -27,37 Temapol Polimer Plastik 13,74 4,49 19,48 Tetamat Gıda Yatırımları 209,50 9,97 -3,14 TGS Dış Ticaret 18,46 1,43 45,24 Tofaş Oto. Fab. 63,95 0,00 106,88 Torunlar GMYO 3,99 2,57 2,31 Trabzon Liman 33,40 4,37 3,99 Trabzonspor Sportif 8,36 1,09 242,62 Trend GMYO 6,45 0,00 -48,69 TSKB GMYO 2,64 0,00 -45,30 Tuğçelik 13,85 1,99 71,41 Tukaş 7,20 0,00 -25,70 Turcas Petrol 3,97 2,06 -18,14 Tureks Turizm Taşımacılık 14,16 0,21 Turkcell 17,99 0,45 20,61 Tümosan Motor ve Traktör 17,07 -0,18 21,32 Tüpraş 159,40 1,01 47,59 Türk Hava Yolları 17,60 -2,22 36,33 Türk İlaç Serum 9,38 2,40 Türk Prysmian Kablo 49,22 9,96 308,04 Türk Telekom 9,11 -0,87 15,33 Türk Traktör 184,10 -0,16 8,06 Türker Proje Gayrimenkul 129,50 -0,23 14,70 Türkiye Sigorta 5,06 2,64 -18,10 Ufuk Yatırım 20,00 0,20 49,25 Ulaşlar Turizm Yat. 3,83 -2,30 -9,67 Ulusal Faktoring 2,27 0,44 Ulusoy Elektrik 54,35 0,65 5,84 Ulusoy Un Sanayi 5,58 1,64 9,66 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,63 0,62 -30,34 Utopya Turizm 17,50 0,92 -54,90 Uzertaş Boya 26,00 0,08 -54,06 Ülker Bisküvi 19,47 0,15 -12,76 Ünlü Yatırım Holding 5,61 3,31 Vakıf Fin. Kir. 5,55 -0,89 62,85 Vakıf GMYO 1,68 1,82 -29,96 Vakıf Yat. Ort. 5,73 0,17 -22,15 Vakıflar Bankası 3,96 0,25 -15,92 Vakko Tekstil 10,11 1,51 61,34 Vanet Gıda 6,13 1,32 -20,70 VBT Yazılım 20,28 0,80 Verusa Holding 48,76 0,37 8,16 Verusaturk Girisim 25,24 0,88 93,44 Vestel 29,12 1,11 62,30 Vestel Beyaz Eşya 7,00 0,57 57,71 Viking Kağıt 6,50 -0,15 -27,78 Yapı ve Kredi Bank. 3,55 -1,39 18,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,96 0,35 -19,98 Yataş 12,93 0,23 -8,62 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,99 0,34 -32,05 Yeni Gimat GMYO 16,20 -0,06 39,75 Yeo Teknoloji 50,25 0,98 Yeşil GMYO 0,86 1,18 -37,68 Yeşil Yapı 1,04 0,97 -43,48 Yeşil Yatırım Holding 1,99 0,00 -53,46 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.897,80 2,13 -36,55 Yonga Mobilya 18,20 1,11 -38,90 Yükselen Çelik 5,39 1,51 3,75 Yünsa 12,42 3,07 -10,59 Ziraat GMYO 2,33 -0,85 Zorlu Enerji 1,67 0,60 -33,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi