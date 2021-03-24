Borsada günün ilk yarısı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (1)

24.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:49
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım10,259,6332,43
Acıpayam Selüloz20,964,8022,43
Adel Kalemcilik22,603,67-33,99
Adese Alışveriş Ticaret2,883,232,86
Afyon Çimento4,223,69-17,42
Ak Enerji1,784,09-19,46
Akbank4,953,13-28,57
Akçansa18,772,4013,48
Akdeniz Yatırım Hold.2,285,56-5,12
Akfen GMYO3,912,09-19,55
Akın Tekstil54,202,1770,65
Akiş GMYO1,983,66-29,09
Akmerkez GMYO53,903,65-16,29
Aksa15,673,027,40
Aksa Enerji10,432,6640,19
Aksigorta8,181,61-5,96
Aksu Enerji6,043,07-19,97
Alarko Carrıer377,802,383,54
Alarko GMYO26,826,432,52
Alarko Holding10,910,3726,27
Albaraka Türk1,797,83-7,73
Alcatel Lucent Teletaş30,823,773,91
Alkim Kağıt17,533,6129,39
Alkim Kimya16,592,5314,12
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,403,909,59
Altınyunus Çeşme74,454,5649,02
Anadolu Efes22,663,00-2,24
Anadolu Grubu Holding24,14-0,25-8,25
Anadolu Hayat Emek.11,186,4828,95
Anadolu Isuzu19,222,676,78
Anadolu Sigorta7,471,63-1,06
Anel Elektrik5,537,3874,45
Arçelik34,364,4413,03
ARD Bilişim Teknolojileri50,603,055,24
Arena Bilgisayar51,804,6550,58
Armada Bilgisayar56,602,1715,32
Arsan Tekstil11,066,2451,71
Arzum Ev Aletleri21,983,48-10,72
Aselsan15,221,20-16,60
Ata GMYO5,344,50-3,09
Atakule GMYO3,183,2526,19
Atlantis Yatırım Holding4,802,13-13,67
Atlas Yat. Ort.1,464,29-16,57
AvivaSA Emeklilik Hayat19,165,866,32
Avrasya GMYO3,226,6222,93
Avrasya Petrol ve Tur.3,274,142,19
Avrupa Yatırım Holding8,99-0,7749,83
Ayen Enerji7,833,7144,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,004,265,73
Aygaz15,5110,005,87
Bagfaş22,866,9214,30
Bak Ambalaj23,683,1417,23
Balatacılar Balatacılık8,000,00-2,91
Bantaş Ambalaj4,483,70-4,48
Banvit54,00-0,553,85
Baştaş Başkent Çimento13,401,52-22,86
Batı Çimento14,85-0,27215,29
Batısöke Çimento3,532,9244,67
Bayrak Taban Sanayi10,232,51-3,58
Bera Holding21,786,247,40
Berkosan Yalıtım10,563,4318,39
Beşiktaş Futbol Yat.5,970,5147,77
Beyaz Filo12,282,5920,63
Bilici Yatırım13,149,2397,89
Bim Mağazalar69,402,51-5,62
Birko Mensucat1,122,750,90
Birlik Mensucat3,156,06-8,96
Bizim Mağazaları13,864,13-9,77
Borusan Mannesmann27,763,66-0,14
Borusan Yat. Paz.410,802,29-10,09
Bosch Fren Sistemleri1.099,004,76-11,29
Bossa24,002,1334,45
Brisa27,623,8338,52
Burçelik23,342,8211,04
Burçelik Vana30,700,66-38,18
Bursa Çimento3,944,23-20,85
Carrefoursa54,500,83-24,09
Casa Emtia Petrol149,407,2540,94
Ceo Event Medya5,643,68-12,29
Coca Cola İçecek69,601,616,89
Cosmos Yat. Holding11,506,3842,68
Credıtwest Faktorıng4,533,90-22,83
Çelebi310,904,0170,33
Çelik Halat7,896,62-13,27
Çemaş Döküm1,363,82-20,12
Çemtaş14,693,45-7,62
Çimbeton293,805,49-0,91
Çimentaş41,006,5513,38
Çimsa20,481,3915,06
Çuhadaroğlu Metal6,794,95-12,16
Dagi Giyim2,594,02-23,97
Dagi Yatırım Holding13,503,054,65
Dardanel32,202,94-3,88
Datagate Bilgisayar14,883,62-7,64
Demısaş Döküm7,292,5310,29
Denge Holding7,498,8736,68
Deniz GMYO5,134,9150,00
Derimod11,413,7317,15
Derlüks Yatırım Holding8,124,50-7,94
Desa Deri12,516,9228,44
Despec Bilgisayar11,832,60-9,42
Deva Holding29,500,2722,20
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,502,8433,64
Diriteks Diriliş Tekstil6,506,2174,26
Ditaş Doğan15,747,3720,81
DO-CO618,502,21-1,83
Doğan Burda18,036,88-19,65
Doğan Holding3,301,237,49
Doğtaş Kelebek Mobilya2,703,4515,93
Doğusan5,283,7320,55
Doğuş GMYO11,858,0245,04
Doğuş Otomotiv28,602,66-0,49
Döktaş Dökümcülük33,721,7510,12
Duran Doğan Basım11,691,8311,44
Dyo Boya14,074,2223,86
Eczacıbaşı İlaç6,442,55-13,67
Eczacıbaşı Yatırım54,302,4595,75
Edip Gayrimenkul3,434,573,31
Ege Endüstri1.742,702,510,89
Ege Gübre209,202,5544,08
Ege Profil32,382,79-15,32
Ege Seramik12,732,0023,71
Egeplast33,986,192,04
Ekiz Kimya7,095,98-0,56
Emek Elektrik2,63-0,75-7,89
Eminiş Ambalaj24,50-2,23-33,50
Emlak Konut GMYO1,913,24-10,75
Enerjisa Enerji10,521,64-15,91
Enka İnşaat8,051,909,23
Erbosan62,355,0552,07
Ereğli Demir Çelik13,821,995,20
Ersu Gıda4,934,67-0,20
Escort Teknoloji6,712,762,13
Esenboğa Elektrik40,083,89110,61
Etiler Gıda6,010,1751,01
Euro Kapital Yat. Ort.4,336,1312,47
Euro Trend Yat. Ort.4,181,9516,11
Euro Yat. Ort.4,510,890,00
Euro Yatırım Holding3,812,9734,15
Fade Gıda15,689,04153,31
Fenerbahçe Futbol25,542,41-13,60
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,624,66-11,77
F-M İzmit Piston151,304,7821,72
Fonet Bilgi Teknolojileri14,262,819,44
Ford Otosan208,802,8270,95
Formet Celik Kapi Sanayi3,092,66-34,95
Frigo Pak Gıda32,849,1056,53
Galatasaray Sportif3,64-3,70-10,12
Garanti Bankası7,271,11-29,89
Garanti Faktoring13,212,6418,69
Garanti Yat. Ort.2,970,34-8,05
Gedik Y. Men. Değ.22,102,3175,40
Gediz Ambalaj35,742,7033,36
Gentaş5,265,20-11,45
Gersan Elektrik6,252,971,79
Global Men. Değ.7,562,0225,79
Global Yat. Holding5,742,3222,65
Good-Year7,903,27-5,50
Göltaş Çimento58,853,7942,63
Gözde Girişim7,113,64-10,90
GSD Denizcilik6,374,7726,39
GSD Holding2,063,52-17,93
Gübre Fabrik.72,201,98-16,10
Güler Yat. Holding9,044,03-16,84
Halk GMYO3,194,93-0,62
Hatay Tekstil20,222,6444,95
Hedef Girişim4,458,5429,87
Hektaş30,224,1458,47
HUB Girişim16,842,68-7,47
Hürriyet Gzt.1,885,62-10,48
ICBC Turkey Bank6,046,53-7,08
İdealist Danışmanlık73,609,93446,81
İdealist GMYO9,722,3242,94
İhlas Ev Aletleri1,485,71-21,28
İhlas Gayrimenkul1,055,00-16,00
İhlas Gazetecilik2,934,64-27,83
İhlas Holding0,754,17-33,20
İhlas Yayın Holding0,893,49-21,93
İndeks Bilgisayar29,141,1852,33
Info Yatırım6,527,411,09
İntema43,22-1,688,32
Inveo Yatırım Holding126,701,77186,52
İpek Doğal Enerji11,513,04-12,00
İskenderun Demir Çelik10,931,4920,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ersun Yanal Mesut Bakkal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:52:36. #1.14#
title