Borsada günün ilk yarısı (1)
24.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:49
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,25
|9,63
|32,43
|Acıpayam Selüloz
|20,96
|4,80
|22,43
|Adel Kalemcilik
|22,60
|3,67
|-33,99
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,88
|3,23
|2,86
|Afyon Çimento
|4,22
|3,69
|-17,42
|Ak Enerji
|1,78
|4,09
|-19,46
|Akbank
|4,95
|3,13
|-28,57
|Akçansa
|18,77
|2,40
|13,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,28
|5,56
|-5,12
|Akfen GMYO
|3,91
|2,09
|-19,55
|Akın Tekstil
|54,20
|2,17
|70,65
|Akiş GMYO
|1,98
|3,66
|-29,09
|Akmerkez GMYO
|53,90
|3,65
|-16,29
|Aksa
|15,67
|3,02
|7,40
|Aksa Enerji
|10,43
|2,66
|40,19
|Aksigorta
|8,18
|1,61
|-5,96
|Aksu Enerji
|6,04
|3,07
|-19,97
|Alarko Carrıer
|377,80
|2,38
|3,54
|Alarko GMYO
|26,82
|6,43
|2,52
|Alarko Holding
|10,91
|0,37
|26,27
|Albaraka Türk
|1,79
|7,83
|-7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,82
|3,77
|3,91
|Alkim Kağıt
|17,53
|3,61
|29,39
|Alkim Kimya
|16,59
|2,53
|14,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,40
|3,90
|9,59
|Altınyunus Çeşme
|74,45
|4,56
|49,02
|Anadolu Efes
|22,66
|3,00
|-2,24
|Anadolu Grubu Holding
|24,14
|-0,25
|-8,25
|Anadolu Hayat Emek.
|11,18
|6,48
|28,95
|Anadolu Isuzu
|19,22
|2,67
|6,78
|Anadolu Sigorta
|7,47
|1,63
|-1,06
|Anel Elektrik
|5,53
|7,38
|74,45
|Arçelik
|34,36
|4,44
|13,03
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,60
|3,05
|5,24
|Arena Bilgisayar
|51,80
|4,65
|50,58
|Armada Bilgisayar
|56,60
|2,17
|15,32
|Arsan Tekstil
|11,06
|6,24
|51,71
|Arzum Ev Aletleri
|21,98
|3,48
|-10,72
|Aselsan
|15,22
|1,20
|-16,60
|Ata GMYO
|5,34
|4,50
|-3,09
|Atakule GMYO
|3,18
|3,25
|26,19
|Atlantis Yatırım Holding
|4,80
|2,13
|-13,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|4,29
|-16,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,16
|5,86
|6,32
|Avrasya GMYO
|3,22
|6,62
|22,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|4,14
|2,19
|Avrupa Yatırım Holding
|8,99
|-0,77
|49,83
|Ayen Enerji
|7,83
|3,71
|44,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,00
|4,26
|5,73
|Aygaz
|15,51
|10,00
|5,87
|Bagfaş
|22,86
|6,92
|14,30
|Bak Ambalaj
|23,68
|3,14
|17,23
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|0,00
|-2,91
|Bantaş Ambalaj
|4,48
|3,70
|-4,48
|Banvit
|54,00
|-0,55
|3,85
|Baştaş Başkent Çimento
|13,40
|1,52
|-22,86
|Batı Çimento
|14,85
|-0,27
|215,29
|Batısöke Çimento
|3,53
|2,92
|44,67
|Bayrak Taban Sanayi
|10,23
|2,51
|-3,58
|Bera Holding
|21,78
|6,24
|7,40
|Berkosan Yalıtım
|10,56
|3,43
|18,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,97
|0,51
|47,77
|Beyaz Filo
|12,28
|2,59
|20,63
|Bilici Yatırım
|13,14
|9,23
|97,89
|Bim Mağazalar
|69,40
|2,51
|-5,62
|Birko Mensucat
|1,12
|2,75
|0,90
|Birlik Mensucat
|3,15
|6,06
|-8,96
|Bizim Mağazaları
|13,86
|4,13
|-9,77
|Borusan Mannesmann
|27,76
|3,66
|-0,14
|Borusan Yat. Paz.
|410,80
|2,29
|-10,09
|Bosch Fren Sistemleri
|1.099,00
|4,76
|-11,29
|Bossa
|24,00
|2,13
|34,45
|Brisa
|27,62
|3,83
|38,52
|Burçelik
|23,34
|2,82
|11,04
|Burçelik Vana
|30,70
|0,66
|-38,18
|Bursa Çimento
|3,94
|4,23
|-20,85
|Carrefoursa
|54,50
|0,83
|-24,09
|Casa Emtia Petrol
|149,40
|7,25
|40,94
|Ceo Event Medya
|5,64
|3,68
|-12,29
|Coca Cola İçecek
|69,60
|1,61
|6,89
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|6,38
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|4,53
|3,90
|-22,83
|Çelebi
|310,90
|4,01
|70,33
|Çelik Halat
|7,89
|6,62
|-13,27
|Çemaş Döküm
|1,36
|3,82
|-20,12
|Çemtaş
|14,69
|3,45
|-7,62
|Çimbeton
|293,80
|5,49
|-0,91
|Çimentaş
|41,00
|6,55
|13,38
|Çimsa
|20,48
|1,39
|15,06
|Çuhadaroğlu Metal
|6,79
|4,95
|-12,16
|Dagi Giyim
|2,59
|4,02
|-23,97
|Dagi Yatırım Holding
|13,50
|3,05
|4,65
|Dardanel
|32,20
|2,94
|-3,88
|Datagate Bilgisayar
|14,88
|3,62
|-7,64
|Demısaş Döküm
|7,29
|2,53
|10,29
|Denge Holding
|7,49
|8,87
|36,68
|Deniz GMYO
|5,13
|4,91
|50,00
|Derimod
|11,41
|3,73
|17,15
|Derlüks Yatırım Holding
|8,12
|4,50
|-7,94
|Desa Deri
|12,51
|6,92
|28,44
|Despec Bilgisayar
|11,83
|2,60
|-9,42
|Deva Holding
|29,50
|0,27
|22,20
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,50
|2,84
|33,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,50
|6,21
|74,26
|Ditaş Doğan
|15,74
|7,37
|20,81
|DO-CO
|618,50
|2,21
|-1,83
|Doğan Burda
|18,03
|6,88
|-19,65
|Doğan Holding
|3,30
|1,23
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,70
|3,45
|15,93
|Doğusan
|5,28
|3,73
|20,55
|Doğuş GMYO
|11,85
|8,02
|45,04
|Doğuş Otomotiv
|28,60
|2,66
|-0,49
|Döktaş Dökümcülük
|33,72
|1,75
|10,12
|Duran Doğan Basım
|11,69
|1,83
|11,44
|Dyo Boya
|14,07
|4,22
|23,86
|Eczacıbaşı İlaç
|6,44
|2,55
|-13,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|54,30
|2,45
|95,75
|Edip Gayrimenkul
|3,43
|4,57
|3,31
|Ege Endüstri
|1.742,70
|2,51
|0,89
|Ege Gübre
|209,20
|2,55
|44,08
|Ege Profil
|32,38
|2,79
|-15,32
|Ege Seramik
|12,73
|2,00
|23,71
|Egeplast
|33,98
|6,19
|2,04
|Ekiz Kimya
|7,09
|5,98
|-0,56
|Emek Elektrik
|2,63
|-0,75
|-7,89
|Eminiş Ambalaj
|24,50
|-2,23
|-33,50
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|3,24
|-10,75
|Enerjisa Enerji
|10,52
|1,64
|-15,91
|Enka İnşaat
|8,05
|1,90
|9,23
|Erbosan
|62,35
|5,05
|52,07
|Ereğli Demir Çelik
|13,82
|1,99
|5,20
|Ersu Gıda
|4,93
|4,67
|-0,20
|Escort Teknoloji
|6,71
|2,76
|2,13
|Esenboğa Elektrik
|40,08
|3,89
|110,61
|Etiler Gıda
|6,01
|0,17
|51,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,33
|6,13
|12,47
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,18
|1,95
|16,11
|Euro Yat. Ort.
|4,51
|0,89
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|3,81
|2,97
|34,15
|Fade Gıda
|15,68
|9,04
|153,31
|Fenerbahçe Futbol
|25,54
|2,41
|-13,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,62
|4,66
|-11,77
|F-M İzmit Piston
|151,30
|4,78
|21,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,26
|2,81
|9,44
|Ford Otosan
|208,80
|2,82
|70,95
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,09
|2,66
|-34,95
|Frigo Pak Gıda
|32,84
|9,10
|56,53
|Galatasaray Sportif
|3,64
|-3,70
|-10,12
|Garanti Bankası
|7,27
|1,11
|-29,89
|Garanti Faktoring
|13,21
|2,64
|18,69
|Garanti Yat. Ort.
|2,97
|0,34
|-8,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,10
|2,31
|75,40
|Gediz Ambalaj
|35,74
|2,70
|33,36
|Gentaş
|5,26
|5,20
|-11,45
|Gersan Elektrik
|6,25
|2,97
|1,79
|Global Men. Değ.
|7,56
|2,02
|25,79
|Global Yat. Holding
|5,74
|2,32
|22,65
|Good-Year
|7,90
|3,27
|-5,50
|Göltaş Çimento
|58,85
|3,79
|42,63
|Gözde Girişim
|7,11
|3,64
|-10,90
|GSD Denizcilik
|6,37
|4,77
|26,39
|GSD Holding
|2,06
|3,52
|-17,93
|Gübre Fabrik.
|72,20
|1,98
|-16,10
|Güler Yat. Holding
|9,04
|4,03
|-16,84
|Halk GMYO
|3,19
|4,93
|-0,62
|Hatay Tekstil
|20,22
|2,64
|44,95
|Hedef Girişim
|4,45
|8,54
|29,87
|Hektaş
|30,22
|4,14
|58,47
|HUB Girişim
|16,84
|2,68
|-7,47
|Hürriyet Gzt.
|1,88
|5,62
|-10,48
|ICBC Turkey Bank
|6,04
|6,53
|-7,08
|İdealist Danışmanlık
|73,60
|9,93
|446,81
|İdealist GMYO
|9,72
|2,32
|42,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,48
|5,71
|-21,28
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|5,00
|-16,00
|İhlas Gazetecilik
|2,93
|4,64
|-27,83
|İhlas Holding
|0,75
|4,17
|-33,20
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|3,49
|-21,93
|İndeks Bilgisayar
|29,14
|1,18
|52,33
|Info Yatırım
|6,52
|7,41
|1,09
|İntema
|43,22
|-1,68
|8,32
|Inveo Yatırım Holding
|126,70
|1,77
|186,52
|İpek Doğal Enerji
|11,51
|3,04
|-12,00
|İskenderun Demir Çelik
|10,93
|1,49
|20,96
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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